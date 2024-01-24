Плутон в Водолее поменяет жизнь кардинально: когда это случится и чего ожидать

Плутон вошел в знак Водолея на целых 20 лет. Это может привести к глубоким изменениям в личной жизни человека, а также повлиять на глобальные процессы в мире.

Астролог Марина Скади рассказала о переходе Плутона в знак Водолея на 20 лет и о том, что это означает для нас.

Когда Плутон переходит в знак Водолея на целых 20 лет?

Переход Плутона из знака Козерога в знак Водолея произошел 21 января 2024 года. Он пробудет там до 1 сентября, после ненадолго вернется в знак Козерога. А вот в конце ноября этого года он окончательно войдет в свободолюбивый знак Водолея на целых 20 лет. Это период, который может привести к значительным изменениям в мире, в том числе в области технологий и общества.

Что нужно знать о Плутоне в Водолее?⠀

Водолей — знак инноваций и прогресса. Он символизирует коллективное сознание, гуманизм и стремление к равенству. Плутон как планета трансформации может усилить эти качества Водолея. Вот некоторые конкретные примеры того, как Плутон в Водолее может повлиять на мир и человечество — искусственный интеллект может стать более мощным и автономным, а квантовые вычисления могут привести к созданию новых технологий, которые в корне изменят наш мир.

На личном уровне, Водолей связан с мечтами, долгоиграющими планами и новыми идеями, ворвавшимися в жизнь. Плутон в Водолее может привести к глубоким изменениям в личной жизни человека. Мы можем увидеть такие перемены, как:

изменение мировоззрения и расширение кругозора;

появление новых идей и целей;

освобождение от ограничений.

Плутон делает людей более свободными, разрушает устаревшие догмы и открывает глаза на новые возможности.

Как Плутон в Водолее повлияет на глобальные перемены в мире?

Переход Плутона связан с изменениями в государствах и компаниях, сделав системы более свободными и неформальными. Плутон известен как планета трансформации. Его влияние может привести к глубоким изменениям в любых системах. В контексте глобального перехода Плутона в Водолей, мы можем увидеть такие изменения, как:

рост демократии и равенства;

децентрализация власти;

усиление социальной справедливости.

Читайте также:

Первое Полнолуние в 2024 году: когда будет и чего ожидать от Волчьей Луны

Лунный календарь на январь 2024 года