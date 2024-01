Сотрудники Condé Nast объявили забастовку. К ним присоединилась Энн Хэтэуэй

Члены издательского дома, в который входят журналы Vogue, Vanity Fair и GQ, выйдут на 24-часовой митинг у штаб-квартиры издательства в Нью-Йорке. Неизвестно, продлится ли забастовка.

Члены издательского дома Condé Nast, в который входят такие известные глянцевые журналы, как Vogue, Vanity Fair и GQ, вышли на забастовку. Причина: нарушения трудового законодательства. Более 400 сотрудников устроили 24-часовой митинг у главного офиса в Нью-Йорке. Причиной стало намерение генерального директора Condé Nast Роджера Линча сократить число рабочих мест на 5%. Ранее в Голливуде и Нью-Йорке бастовали актеры и сценаристы. Об этом сообщает Variety.

Остальные работники глянцевых изданий приостановили работу.

"Однодневная забастовка, в первую очередь, показатель большой солидарности сотрудников. Мы заботимся о своих коллегах и готовы объявить митинг из-за несправедливого подхода компании к переговорам", — поделился вице-председатель профсоюзного подразделения Condé Nast Entertainment Бен Дьюи. Он говорит, что подобная акция протеста – первая забастовка в истории компании.

Дата выбрана не случайно — объявление номинантов на премию "Оскар-2024" является важным новостным днем ​​для изданий.

"Мы хотим показать, как Condé Nast полагается на членов профсоюза при освещении таких крупных событий", — объяснил Дьюи. Сотрудники Vanity Fair, Vogue, GQ, Allure, Condé Nast Entertainment, Architectural Digest, Glamour, Self, Teen Vogue и других изданий Condé Nast вышли на митинг перед офисом компании в Нью-Йорке.

Актриса Энн Хэтэуэй, которая играла в известном фильме "Дьявол носит Прада", который описывал вымышленный журнал "Подиум", списанный с Vogue, ушла с фотосессии Vanity Fair во вторник утром в поддержку акции Condé Nast Union.

Около 400 членов профсоюза, работающих в Condé Nast, в настоящее время приостановили работу на 24 часа в знак протеста против практики ведения переговоров, которую они считают незаконной.

Хэтэуэй не знала о приостановке работы, когда приехала на фотосессию в Нью-Йорке. Она все еще была в прическе и макияже, когда сотрудник SAG-AFTRA уведомил ее команду, чтобы тот посоветовал Хэтэуэй поддержать остановку работы.

"Они еще даже не начали фотографировать. Как только Энн узнала, что происходит, она просто встала из кресла и ушла", — сообщил источник.

Остановка работ совпала с объявлением номинаций на премию "Оскар" 2024 года, которое состоялось во вторник утром в 8:30 по восточному времени.

На видео, опубликованных в X/Twitter профсоюза, видно, как протестующие держат плакаты с надписью: "Увольнения вышли из моды". Они также скандировали: "Скажи это громко, скажи это ясно, зима в этом году очень холодная" (Say it loud, say it clear, winter’s extra cold this year), — очевидная игра с именем Анны Винтур, главредом Vogue.

На прошлой неделе Condé Nast объединил Pitchfork с мужским журналом GQ, что привело к увольнениям в цифровом музыкальном издании, включая уход главного редактора Пуджи Патель.

Винтур, директор по контенту Condé Nast и глобальный редакционный директор Vogue, объяснила изменения в памятке для сотрудников компании, написав: "Сегодня мы развиваем структуру нашей команды Pitchfork, объединяя команду в организацию GQ. Это решение было принято после тщательной оценки работы Pitchfork и того, что, по нашему мнению, является лучшим путем развития бренда, чтобы наше освещение музыки могло продолжать процветать внутри компании".

Генеральный директор Condé Nast Роджер Линч объявил в ноябре 2023 года, что компания уволит более 300 сотрудников и примет другие меры по сокращению затрат для повышения эффективности.

Что такое журнальное издательство Condé Nast

Condé Nast — это подразделение медиакомпании Advance Publications, считается создателем концепции журналов об образе жизни.

Журнальная империя была основана Конде Монтрозом Настом в 1909 году с приобретением Vogue, который был создан в 1892 году как нью-йоркский еженедельный журнал о новостях общества и моды.

Впоследствии портфель Наста расширился: в него вошли издания House & Garden, Vanity Fair, Glamour и American Golfer. Компания в 1916 году также представила британский Vogue, и Конде Наст стал первым издателем зарубежной версии существующего журнала.

Glamour, появившийся в 1939 году, стал последним журналом, запущенным лично Настом, который умер в 1942 году.

В 1959 году Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус купил право управления Condé Nast, объединив его с частной холдинговой компанией Advance Publications. Его сын, Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус младшийстал председателем Condé Nast в 1975 году.

Напомним, в конце 2023-го года члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) ратифицировали договор с Альянсом продюсеров. Это официально положило конец забастовке в Голливуде. Сделка предусматривала повышение минимальных ставок на 7% в первый год действия соглашения.