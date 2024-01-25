Дочь Кайли Дженнер посетила Неделю моды в Париже (фото)

Пятилетняя Сторми дополняла маму в черном гламурном образе. К ним впоследствии присоединилась Крис Дженнер.

26-летняя американская модель и теледива Кайли Дженнер и ее дочь Сторми Уэбстер, которой 1 февраля 2024 года исполняется шесть лет, появились вместе во время показа Valentino Haute Couture на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Page Six.

После посещения показа Jean Paul Gaultier ранее в тот же день звезда реалити-шоу "Кардашьяны" продемонстрировала черное платье в пол без бретелек и соответствующую черную накидку с отделкой из перьев, которую она сбросила с плеч.

Мама двоих детей дополнила свой образ парой черных солнцезащитных очков и золотых сережек. Волосы девушка Тимоти Шаламе собрала в пучок и сделала вечерний макияж.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми Фото: Getty Images

Пятилетняя Сторми пошла по стопам своей звездной мамы, также надев похожую черную накидку и пару черных балеток.

Наследница рэпера Трэвиса Скотта также носила пару черных очков и держала в руках маленькую черную сумочку.

В частности, Кайли сфотографировалась с актрисой Флоренс Пью — бывшей девушкой Тимоти Шаламе. Звездные девушки обнимались и улыбались для фото. Самого Шаламе рядом с возлюбленной в этот день не было.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми Фото: Getty Images Кайли Дженнер и Флоренс Пью Фото: Getty Images

У Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, кроме Сторми, также подрастает годовалый сын Эйр. Пара несколько раз сходилась и расходилась. Впрочем, сейчас мама двоих детей находится в отношениях с Тимоти Шаламе.

Кайли Дженнер с дочерью и мамой Крис Дженнер на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

Напомним, Кайли Дженнер посетила премьеру фильма "Вонка", в котором Тимоти Шаламе сыграл главную роль.

Также Фокус писал о публичных поцелуях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.