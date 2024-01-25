Лорен Санчес отпраздновала юбилей Джеффа Безоса с сумкой-ракетой за 5 тысяч долларов

Миллиардеру исполнилось 60 лет. И Безос отметил юбилей грандиозной вечеринкой.

На звездной вечеринке по случаю 60-летия Джеффа Безоса его невеста Лорен Санчес появилась в роскошном красном платье, изготовленном на заказ и с сумочкой-ракетой за 5 тысяч долларов. Санчес организовала звездную вечеринку в честь дня рождения Безоса в его поместье в Беверли-Хиллз, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что на вечеринке присутствовали Опра Уинфри, Билл Гейтс, Джей-Зи и Бейонсе.

Лорен Санчес устроила своему жениху-миллиардеру Джеффу Безосу невероятную вечеринку по случаю его 60-летия со дня рождения. А в список гостей входили множество селебрити: от Ким Кардашьян до Кэти Перри и Орландо Блума.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Частная вечеринка прошла в особняке пары в Беверли-Хиллз и была посвящена теме "небесной космической эры", что является данью уважения аэрокосмической компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon.

54-летняя Лорен Санчес на вечеринке была в изготовленном на заказ красном платье с кристаллами Сваровски от дизайнера Лауры Баши. Согласно пресс-релизу бренда, опубликованному в газете New York Post, платье потребовало более 800 часов ручной работы.

Свой образ она дополнила инкрустированной кристаллами сумкой-ракетой стоимостью 4995 долларов от известного дизайнера Джудит Лейбер.

Точный список гостей неизвестен, но по слухам, на вечеринке Безоса были Опра Уинфри, Билл Гейтс, Иванка Трамп, Кенделл Дженнер, Хейли Бибер, Джей-Зи и Бейонсе. Всего было приглашено несколько сотен гостей.

Иванка Трамп с мужем

Гостям подавали "все, от икры до Макдональдса" — это была дань уважения первой работе миллиардера, когда ему было 16 лет.

Инсайдер добавил, что фотографировать на мероприятии было запрещено, и по прибытии участникам пришлось спрятать свои телефоны в сумки

Многие гости подтвердили свое присутствие постами и комментариями в Instagram, в том числе Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Иванка Трамп, Хайди Клум, Кэти Хилтон и ее дочери Пэрис Хилтон и Ники Хилтон Ротшильд.

Пэрис и Ники Хилтон с гостями на вечеринке Безоса Фото: Instagram/Paris Hilton

Праздновать день рождения Безос начал в Париже: Лорен Санчес показывала фото в соцсетях и отметила, что это было ее "лучшее утро".

Напомним, Джефф Безос и Лорен Санчес начали встречаться в январе 2019 года, когда они оба езе были в браке с другими людьми.

Вскоре после этого магнат развелся с Маккензи Скотт, своей женой, с которой прожил более 25 лет, и матерью его четверых детей, а бывшая журналистка рассталась со своим мужем, Патриком Уайтселлом, исполнительным председателем Endeavour, материнской компании агентства талантов WME.

Безос и Санчес впервые вместе появились на публике в мае того же года, а четыре года спустя они объявили о помолвке.

Лорен рассказала, что ее жених спрятал кольцо с огромным бриллиантом под подушку. Но дата свадьбы еще не назначена и она только приступила к планированию.

"Мы все еще думаем о свадьбе и о том, какой она будет. Будет ли торжество большим? Это будет за границей? Мы пока не знаем", — пояснила она.

Напомним, ранее Джефф Безос и Лорен Санчес присутствовали на авиапремии "Живые легенды авиации". В этом году там чествовали принца Гарри.