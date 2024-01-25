Дуа Липа, Генри Кавилл и кот посетили премьеру шпионской комедии "Аргайл"

Супруг супермодели, режиссер Мэттью Вон, снял фильм, в котором писательница оказывается втянута в шпионские игры. В картине также снялся кот Вона и Шиффер.

Генри Кавилл и его подруга Натали Вискузо устроили гламурное свидание на премьере шпионской комедии "Аргайл" в Лондоне, Клаудия Шифер позировала со своим котом Чипом, а Дуа Липа вышла на красную дорожку, отмечая свою первую главную роль в кино. Об этом пишет People.

40-летний Генри Кавилл и его 34-летняя девушка Натали Вискузо прошли по красной дорожке на лондонской премьере фильма "Аргайл".

Натали нечасто появляется на красных дорожках с тех пор, как Генри объявил об их серьезных отношениях в Instagram в апреле 2021 года.

Генри Кавилл и Натали Вискузо Фото: Getty Images

Пара дебютировала на красной дорожке в Нью-Йорке только в октябре 2022 года на премьере фильма Кавилла для Netflix "Энола Холмс 2".

Но они стали не самой яркой парой на красной дорожке, потому что Клаудия Шиффер, жена режиссера "Аргайла" Мэттью Вона, появилась с их котом Чипом в рюкзаке-переноске из фильма.

Клаудия Шиффер и кот Чип Фото: Getty

В картине "Аргайл" рассказывается история писательницы (Брайс Даллас Ховард), которая неожиданно оказывается втянута в шпионские игры, ведь ее книги про суперагента Аргайла, который борется против глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации.

Также в филмье снялись Сэм Рокуэлл, Дуа Липа, Ариана ДеБоз, Брайан Крэнстон, Сэмюэль Л. Джексон, Кэтрин О'Хара и Джон Сина.

Фото: Getty Images

"Аргайл" выйдет в кинотеатрах 2 февраля, а затем будет транслироваться по всему миру на Apple TV+.

Звезды придали блеск мировой премьере боевика в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне в среду вечером.

Для Дуа Липы роль в "Аргайле" стала первой главной, ведь до этого она появлялась только в фильме "Барби", но там ее роль была небольшой. Дуа блистала в платье с глубоким декольте и украшениях Cartier.

Дуа Липа на премьере

А актер Брайан Крэнстон сказал, что кино получилось очень забавным. "Это так весело — иметь возможность определять судьбу чужого мира и жизни. Получилось забавное и масштабное кино. Было очень весело над ним работать, а смотреть еще веселее", — рассказал он.

Актеры фильма "Аргайл"

Со своей стороны, режиссер Мэттью Вон рассказал журналистам, что звездный актерский состав очень облегчил его работу: "Я буквально просто фокусирую их внимание, это все, что мне нужно делать. Дальше все происходит само".

Трейлер фильма "Аргайл"

Напомним, ранее в интервью Вон рассказывал, что ему пришлось взять на роль кота в "Аргайле" своего собственного питомца.

"У нас был профессиональный, очень дорогой кот-актер, который оказался совершенно бесполезен. Поэтому я уволил кота. У них нет никаких прав, слава Богу. И я пошел домой, подошел к спальне дочери, схватил ее кота и сказал: "Я одолжу его на три месяца", — шутил режиссер.