Бывшая жена Хью Джекмана рассказала о своих планах на будущее

Актриса вернулась к работе и не собирается оплакивать неудавшийся брак. У нее множество творческих планов.

68-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс, бывшая жена актера Хью Джекмана, не собирается оплакивать свои 27 лет брака и преисполнена планов на будущее. Что собирается делать, она рассказала в интервью Yahoo Lifestyle.

По словам Фернесс, она собирается окунуться в работу с головой.

"У меня есть несколько проектов в запасе, я работаю над сценарием фильма с Ребеккой Ригг, в котором хочу быть режиссером и актером. И кто знает, может быть, со стороны персонажа, которого я играю в "Силе природы", произойдет расправа. Эй, может быть, это еще одно продолжение персонажа, которого я играла много лет назад в "Стыде", – сказала она.

В картине "Сила природы: Сухой 2" Деборра-Ли снялась вместе с Эриком Баной. В процессе съемок между актерами завязалась теплая дружба. Фернесс была впечатлена энергией коллеги, а он – ее актерским талантом.

О разводе Джекмана и Фернесс стало известно в сентябре 2023 года. Пара выпустила совместное заявление по этому поводу.

"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей конфиденциальности, пока наша семья проходит этот переходный период. Это единственное заявление, которое может сделать любой из нас", – говорилось в нем.

Актеры были в браке с 1996 года. Они усыновили двух детей, Оскара и Аву, которым сейчас 23 года и 19 лет соответственно.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекмана заметили в ресторане с другой женщиной.