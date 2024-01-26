Мини, асимметрия и классика: тренды свадебных платьев на 2024 год (фото, видео)

Что-то вечное, что-то приходит и уходит с модой. Впрочем, стоит в первую очередь полагаться на свое видение и желания.

Свадьба — один из важнейших этапов в жизни человека. Даже в народном творчестве ей уделяли отдельное внимание наряду с рождением и смертью. В этот день особую роль выполняет наряд невесты. Фокус рассказывает о свадебной моде на 2024 год. Она характеризуется разнообразием фасонов, силуэтов, стилей и отделки платьев для невест.

Функциональные платья-трансформеры

Сейчас все больше женщин отдают предпочтение практичности и функциональности свадебного наряда. Поэтому становятся популярными универсальные платья-трансформеры со съемными элементами, которые можно легко адаптировать под различные части свадьбы в течение дня.

С помощью такого одного платья вы можете создать несколько образов за день, фактически не меняя наряд.

Трендовое функциональное платье-трансформер

Платья с боковыми вставками на талии

Боковые вставки на платьях прекрасно подчеркивают талию и создают эффект песочных часов. Элементы могут быть изготовлены из прозрачных или полупрозрачных тканей, кружева, шнуровки. Они помогают акцентировать внимание на фигуре невесты.

Платье с боковыми вставками на талии

Классические платья с простым кроем

Одним из главных преимуществ платьев с классическими силуэтами является их универсальность. Они подходят к любому стилю свадебной церемонии.

Простой крой наряда позволяет невесте добавить разнообразные аксессуары и создать практически любую прическу, не "перезагружая" образ.

Классическое платье с простым кроем

Мини-платья

Мини-платья в целом остаются в тренде на 2024 год. Поэтому можно рассмотреть их и для своего одного из самых важных дней в жизни. Мини-платье идеально подходит для летней или весенней свадьбы, особенно если церемония проходит под открытым небом.

Мини-платье

Платья с асимметрией

Платья с асимметричными деталями и вырезами остаются популярными среди невест в 2024 году. Асимметрия создает впечатление легкости и грации в образе девушки.

Платье с асимметрией

Платья со спущенными рукавами

Спущенные рукава на платье добавляют образу легкости, романтичности и женственности. Они гармонично сочетаются как с приталенным силуэтом, так и с пышной юбкой.

Платье со спущенными рукавами

Белые костюмы вместо традиционного платья

В последние годы свадебные костюмы стали популярной альтернативой традиционным свадебным платьям среди невест. Вместо классического пышного платья женщины выбирают стильный светлый костюм.

Такой наряд добавляет образу свежести, современности и практичности.

Белый костюм

Платья с вышивкой

Украинские невесты часто выбирают платья с вышивкой как символ национальной гордости и связи с предками. Вышитые наряды особенно популярны среди тех пар, кто планирует свадьбу в этническом стиле.

Например, Андрей Однолко и его невеста Инна Василенко обвенчались во львовской церкви 19 января 2024 года. Жених родом из Кривого Рога. Он до 24 февраля 2022 года работал помощником машиниста на местном предприятии. Под Бахмутом Андрей Однолко потерял правую ногу, защищая Украину от российских оккупантов. После лечения находился на реабилитации во Львове, где получил протез.

Прежде чем стать на ноги, Андрей Однолко сделал предложение своей возлюбленной. Это было на ее день рождения. 19 января во Львовском гарнизонном храме святых Петра и Павла состоялась церемония венчания военнослужащего и его возлюбленной. Молодожены выбрали наряды с вышивкой.

Андрей Однолко и Инна Василенко Фото: Getty Images

Что выбирают звезды?

Одной из самых стильных свадеб 2023 года стала церемония американской модели Софии Ричи и продюсера Эллиота Грейнджа.

Роскошное событие требовало не менее великолепного наряда. И их у дочери певца Лайонела Ричи было три, и все они были от Chanel. К алтарю София шла в кружевном платье с открытой спиной, которое украшала вышивка с сердцами, символизирующими любовь пары, их инициалы "S&E" и зашитая голубая деталь в подоле, согласно свадебной традиции.

Свадьба Софии Ричи

Впоследствии она переоделась в мини-платье. Наряд в стиле 1970-х — точная копия платья с показа в 1993 году. Тогда его на подиуме демонстрировала супермодель Клаудия Шиффер.

София Ричи повторила образ Клаудии Шиффер на своей свадьбе

Кстати, сейчас звездные супруги ожидают рождения первенца.

София Ричи и Эллиот Грейндж станут родителями

Напомним, как прошла десятидневная свадьба принца Брунея.

Также Фокус писал о благоприятных днях и красивых датах для свадьбы в 2024 году.