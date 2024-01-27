Стрельцам - богатство, Девам - повышение. Таро-прогноз 2024 на деньги для всех знаков Зодиака

Наступивший 2024 год обещает быть непростым и местами даже трудным. Во всяком случае именно так пророчат астрологи, ссылаясь на кармичность периода под числом "8". Но для всех ли этот год будет сложным? И неужели никому не повезет в наступившем 2024-м? Ведь для многих карма может обернуться позитивными событиями и вернуть вам хорошие события по циклу. Давайте разберемся, каким знакам Зодиака будет везти в финансовой сфере, а кому стоит напрячься.

Овен

Таро-прогноз на деньги для Овнов на 2024 год

Овнов ожидают масштабные перемены в начале 2024 года: возможно, переезд или частые командировки. Зато, начиная с середины года, возможны крупные доходы, масштабные транши и серьезные прорывы вперед в сфере финансов. Правда, вам стоит остерегаться нечестных действий со стороны окружения. Могут участиться кражи в магазинах или попытки ограбления жилья.

Телец

Таро-прогноз на деньги для Тельцов на 2024 год

Тельцы могут ощутить сильную зависимость от обстоятельств в начале 2024 года. Для представителей знака этот год станет периодом новых начинаний в разных сферах жизни. Вам придется лавировать и балансировать в разных ситуациях. Быть начеку и точно не расслабляться!

Близнецы

Таро-прогноз на деньги для Близнецов на 2024 год

Для Близнецов — также не самый лучший период: возможны разочарования от инвестиций, необходимость отстаивать нажитое и вообще свое место под солнцем. Во второй половине года вероятен новый бизнес-союз, но и в нем вам предстоит остерегаться хитростей со стороны окружения и руководства.

Рак

Таро-прогноз на деньги для Раков на 2024 год

Раки, вам повезло! Многие события и процессы, которые не давали вам покоя ранее, наконец решатся! Вынужденная экономия средств в начале 2024 года станет неактуальной уже в третий месяц года, Вас ожидают хорошие доходы и новые проекты, которые станут для вас чем-то сродни прорыву в новые горизонты с хорошим результатом. Вернутся люди из прошлого и, вероятно, захотят отдать вам долги, которые вы уже не ждали получить назад.

Лев

Таро-прогноз на деньги для Львов на 2024 год

Для Львов 2024 год станет очень важным и результативным. Вы обретете силу и влияние, к которым стремились. Семья и окружение будут вас поддерживать и выступать с вами единым фронтом. Все перемены года будут для вас преимущественно к лучшему и к важному. Главное — помнить, что деньги и счастье любят тишину. Поберегите блеск для других случаев и жизненных периодов.

Дева

Таро-прогноз на деньги для Дев на 2024 год

Первая половина 2024 года для Дев станет непростой. Инвестиции приведут к потерям, ожидания обернутся разочарованиями. Но вторая половина периода станет для вас кардинально иной! Полное обнуление и обретение нового пути в сфере финансов. Вы приступите к новым проектам, которые принесут хорошие доходы и радость жизни.

Весы

Таро-прогноз на деньги для Весов на 2024 год

Для Весов тоже наступают "сытные" времена. Перемены в делах к лучшему для многих и станут той самой кармой за прошлые дела. Вы ощутите себя хозяином положения, хотя откуда-то вам придется все-таки уйти. Однако там, куда вы решите переместиться, будет только лучше! Вас ожидают доходы, добрые деловые отношения и позитивные эмоции.

Скорпион

Таро-прогноз на деньги для Скорпионов на 2024 год

Скорпионы, это не лучший год для вложений и крупных покупок. Лучше войдите в состояние принятия. 2024 год для вас — период терпения и духовного роста. К сожалению или счастью, такой период не обойти: он вам нужен. Пока необходим режим экономии и самоконтроля. Все будет не таким, каким вам покажется. Многие иллюзии разобьются о действительность, и вам будет нелегко. Другими словами, вам лучше залечь на дно.

Стрелец

Таро-прогноз на деньги для Стрельцов на 2024 год

Стрельцы, пусть вас не останавливаю временные трудности, они все равно приведут к победе и исполнению задуманного! Победы, веселье, радость — ваши спутники в 2024 году. Вас призывают к некоторому терпению и ожиданию. Новые союзы принесут хорошие результаты, особенно в работе по найму. Впрочем, личные проекты тоже будут для вас успешными. Ловите момент!

Козерог

Таро-прогноз на деньги для Козерогов на 2024 год

Козерогов ожидает покровительство и новые сражения за желаемое. Планы будут исполняться плюс-минус наполовину. Есть вероятность, что вам придется смотреть на ситуации под новым углом или с новой позиции. Словом, ваше мировоззрение в этом году перевернется на 180 градусов, и это хорошо! Вы многое потеряете, но и многое обретете благодаря 2024 году: не злитесь на него.

Водолей

Таро-прогноз на деньги для Водолеев на 2024 год

Финансовая сфера для большинства Водолеев будет успешной в 2024 году. Многие планы воплотятся, структурируются, вы обретете зону комфорта, из которой не нужно будет выходить, а концу периода ощутите себя победителем ввиду приложенных усилий. Во второй половине 2024 возможно получение крупной суммы или подписание выгодного контракта.

Рыбы

Таро-прогноз на деньги для Рыб на 2024 год

Рыбам принесут успех поездки по миру и многочисленные командировки. Год для вас будет важным и кармическим в хорошем смысле этого слова. Вам удастся упорядочить многие финансовые процессы и даже занять руководящую должность, при условии, что вы в ней нуждаетесь.