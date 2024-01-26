Даша Кацурина показала, как с Дантесом поздравляла дочь с 8-летием (фото)

Именинница получила шоколадный торт с ягодами и большой шарик в виде цифры 8. Праздничные сладости достались и младшему брату Александры.

Украинская блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина показала, как они отпраздновали 8-й день рождения дочери Александры. Семейными кадрами мама двоих детей делится в Instagram.

Имениннице презентовали торт с ягодами и большой шарик в виде цифры 8 вместе с другими. Праздничные сладости достались и младшему брату Александры Ивану, который также позировал для карусели фото в соцсети.

"Саше сегодня 8 лет, наше утро", — написала Кацурина.

"Я амбассадор реальности", — ответил в комментариях Владимир Дантес, который на одном из кадров держал руки возле лица.

Даша Кацурина показала, как они с семьей празднуют 8-летие дочери

Александра — дочь Даши и Михаила Кацуриных. Экс-пара объявила о разводе в марте 2022 года. От их союза подрастают двое детей, которые проводят время как с мамой, так и с папой.

Через некоторое время после развода стало известно, что Даша Кацурина начала встречаться с Владимиром Дантесом, который в тот же период объявил о разводе с певицей Надей Дорофеевой, которая впоследствии подтвердила роман с Михаилом Кацуриным.

Даша Кацурина с детьми

После начала полномасштабной войны в Украине Даша Кацурина с детьми некоторое время жила в Польше, однако недавно окончательно вернулась в Украину и переехала вместе с Дантесом в дом под Киевом.

Напомним, Даша Кацурина рассказала, сожалеет ли о возвращении в Украину.

Также Фокус писал о том, как Владимир Дантес делал уроки с дочкой Даши Кацуриной.