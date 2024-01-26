Питомцы Клаудии Шиффер и Тейлор Свифт: самые известные коты и собаки селебрити

Кот Чип Клаудии Шиффер становится голливудской звездой, а "непо-питомцы" завоевывают популярность в индустрии благодаря своим владельцам из списка лучших.

Клаудия Шиффер привыкла привлекать к себе внимание во время публичных выступлений как одна из самых известных супермоделей в мире, но когда на этой неделе она присутствовала на блестящей премьере фильма "Аргайл", то именно кот Чип, который принадлежит ее семье, привлек внимание поклонников. Питомцы знаменитостей легко становятся не менее популярными, как их владельцы. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя немецкая красавица появилась на красной дорожке на Лестер-сквер на премьере фильма своего мужа Мэттью Вона "Аргайл", неся в рюкзаке своего кота Чипа, который снялся в картине.

Кот Чип Фото: Скриншот

Чип, у которого есть собственный аккаунт в Instagram, сам стал звездой сразу после того, как получил роль в "Аргайле", и благодаря своим знаменитым владельцам он ведет довольно комфортный образ жизни.

Чип, шотландской вислоухой породы, часто проводит время с звездами первой величины, включая Генри Кавилла и Брайс Даллас Ховард.

Кот Чип с актерами фильма "Аргайл" Фото: Getty Images

Когда он не снимается и не позирует фотографам, Чипа угощают самой лучшей едой и напитками.

И он не единственный избалованный кот, который принадлежит селебрити. Многие звезды заботятся о том, чтобы их кошки и собаки жили настолько комфортно, насколько это возможно.

Кошки Тейлор Свифт: Мередит Грей, Оливия Бенсон и Бенджамин Баттон

Три кошки Тейлор Свифт, которые носят имена Оливия Бенсон, Мередит Грей и Бенджамин Баттон, стоят почти столько же, сколько их владелица-суперзвезда.

Тейлор Свифт и ее кот Бенджамин Баттон Фото: TIME

Сообщается, что состояние шотландской вислоухой кошки Тейлор Свифт Оливии Бенсон составляет около 97 миллионов долларов.

Суперзвезда часто публикует обновления о кошках в Instagram, в том числе их фотографии.

Кошки Тейлор Свифт

Тейлор Свифт — одна из самых успешных музыкальных исполнительниц в истории, ее состояние, по данным Forbes, сейчас оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Кошки Тейлор снимались как в ее музыкальных клипах, так и в художественных фильмах, включая "Дэдпул 2", вместе с Райаном Рейнольдсом.

Когда в 2023 году певицу назвали "Человеком года" по версии журнала Time, для фотосессии вместе с ней позировал Бенджамин Баттон.

Собака Меган Маркл и принца Гарри: Гай

Несмотря на трудное начало жизни, биглю Гаю теперь повезло: его забрала из приюта Меган Маркл. Пса нашли в лесу Кентукки и отправили в приют A Dog's Dream Rescue в Торонто, Канада, где его нашла Меган, когда снималась в юридической драме "Форс-мажоры".

Собака Меган Маркл и принца Гарри: Гай

После того как Меган познакомилась с принцем Гарри, бигль Гай официально стал королевским псом и переехал в Кенсингтонский дворец.

Меган и Гарри покинули Великобританию в 2020 году и ушли с поста работающих членов королевской семьи, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии, но вполне вероятно, что Гай все еще живет роскошной жизнью, поскольку сейчас он проживает в особняке Сассексов в Монтесито стоимостью 14 миллионов долларов.

Питбуль Джастина Теру: Кума

Питбуль актера Джастина Теру по кличке Кума приглашен на самые горячие мероприятия в городе и сопровождал своего владельца на ужине корреспондентов Белого дома в прошлом году.

Джастин Теру и Кума

Когда Кума не общается с очень важными политиками, то сопровождает Джастина по всему миру на съемочных площадках.

Бывший муж Дженнифер Энистон забрал Куму из техасского приюта A Chance To Bloom Dog Rescue в 2018 году, где пес оказался после разрушительного урагана Харви в 2017 году.

Кошка Карла Лагерфельда: Шупетт

Шупетт (Капусточка), кошка, которая принадлежала Карлу Лагерфельду, пожалуй, самая известная кошка в мире. И она унаследовала от своего хозяина 1,5 миллиона долларов.

Карл Лагерфельд и его кошка Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

11-летняя кошка бирманской породы с потрясающими голубыми глазами живет роскошной жизнью в своей парижской квартире со своим постоянным опекуном Франсуазой Касоте.

Шупетт была звездой шоу на прошлогоднем Met Gala, а Джаред Лето нарядился в ее плюшевый костюм.

Джаред Лето в образе кошки Шупетт Фото: Getty Images

Владелец Шупетт, возможно, была одной из самых влиятельных фигур в истории моды, но его кошечка прославилась сама по себе, набрав более 160 000 подписчиков в своем аккаунте в Instagram и у нее есть собственный агент.

Ранее Касоте рассказал Wall Street Journal, что Шупетт рано встает и ее шерсть расчесывают более одного раза в день.

В свободное время Шупетт развлекается бумажными пакетами Chanel и лентами для игрушек.

Ранее Лагерфельд признался, что Шупетт сделала его "менее эгоистичным".

Кошечка Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

"Она — центр мира. Если бы вы ее увидели, вы бы поняли. Она что-то вроде Греты Гарбо", — говорил Карл.

Собака Эмилии Кларк: Тед

Актриса "Игры престолов" Эмилия Кларк — одна из самых востребованных звезд в индустрии, но она по-прежнему уделяет много времени своему мужчине номер один.

Собака Эмилии Кларк: Тед

Ее пес Тед ведет очень роскошный образ жизни со своей хозяйкой Эмилией. В прошлом году, чтобы отпраздновать его второй день рождения, актриса устроила ему грандиозный праздник, дополнив его тортом со свечой "2", который она испекла сама.

"Супер Тед. Моя новая главная фишка. Свет моей чертовой жизни", — шутила актриса.

Кошки Эда Ширана: Калиппо и Дорито

Калиппо и Дорито, кошки певца Эда Ширана, общаются с такими звездами, как сам Ширан, а также с Элтоном Джоном, но, казалось, это не произвело на них никакого впечатления.

Элтон Джон с котами Эда Ширана

Известно, что кошки клянчат еду, вынуждая Эда писать записки, предупреждающие других не кормить и без того очень сытых кошек.

Избалованная парочка, у которых есть собственный аккаунт в Instagram, проводят время в студиях звукозаписи и путешествуют по миру.

Собака гонщика Льюиса Хэмилтона: Роско

Английский бульдог Роско — любимый питомец пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилотона, и, как и его хозяин, он ведет очень стильный образ жизни.

Льюис Хэмилтон с Роско

Роско сопровождает Льюиса по всему миру и даже проводил время в студиях звукозаписи и на гоночном треке.

Роско, у которого есть собственный аккаунт в Instagram, любит кататься на скейтборде, щедрые завтраки в отеле и летает только частными рейсами. Интересно, но пес придерживается веганской диеты из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее Мэттью Вон рассказывал в интервью, как его кот Чип попал на съемочную площадку фильма "Аргайл".