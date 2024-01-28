В районе, где живут Меган Маркл и принц Гарри, объявились грабители: на что они охотятся

Воры ищут сейфы, предполагая, что там лежат деньги или материальные ценности. Они также высматривают дома, на территории которых не видно хозяев, и которые выходят к открытым пространствам вроде поля для гольфа или к океану.

Особняки богатых и знаменитых хоть и кажутся неприступными на первый взгляд, все же притягивают любителей легкой наживы, как магнит. Не стали исключением дома в престижном районе Монтесито в Калифорнии, где живут принц Гарри и Меган Маркл. Как сообщает TMZ, в этом районе произошла серия взломов в роскошных апартаментах соседей знаменитой четы.

Так, на неделе организованная банда воров ограбила поместье примерно в пяти минутах от того места, где живут герцог и герцогиня Сассекские. По данным местной полиции, преступники намеревались украсть сейф, в котором находились деньги и другие ценности, но неясно, что именно было похищено.

Представитель шерифа округа Санта-Барбара Рэйчел Зик предупредила жителей района, объяснив, что в полицию недавно поступило несколько жалоб о кражах со взломом, "с заметным сходством в планировке домов жильцов, времени их совершения и изъятых предметах".

Особняк принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито

Зик уточнила, что грабители всегда ищут сейфы, а также просматривают дома, где никого подолгу нет, и которые выходят на открытые пространства, такие как поля для гольфа, а также к реке или океану. Обычно взломы происходили между 18:00 и 22:00.

Кроме принца Гарри и его семьи, в этом районе живут Кэти Перри и Орландо Блум, Опра, Эллен, Роб Лоу и другие знаменитости.

На момент совершения краж Сассексов дома не было. Они отправились на Ямайку, где посетили премьеру фильма о Бобе Марли.

Тем временем в Монтесито местная правозащитная группа, предложила населению советы, как уберечь свой дом от взлома.

У Гарри и Меган есть команда охранников, но не исключено, что после инцидентов они могут увеличить штат службы безопасности.

Ранее Фокус писал, в каких отношениях сейчас принц Гарри и Меган Маркл.