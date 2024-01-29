Кэндис Бушнелл, автор "Секса в большом городе", рассказала о старении и свиданиях

Ее газетная колонка стала вдохновением для популярного телешоу. А теперь Кэндис ведет собственное шоу.

Кэндис Бушнелл, автор бестселлеров и реальная Кэрри Брэдшоу, чья газетная колонка вдохновила на создание популярного телесериала НВО, приезжает в Великобританию со своим персональным шоу "Правдивые истории о сексе, успехе и большом городе". Бушнелл призналась, что быть артисткой – для нее это новая роль. Об этом пишет Hello Magazine.

Поставка шоу представляет собой историю происхождения" культовой драмы "Секс в большом городе", подробно описывающую жизнь Кэндис до и после. Писательница уже пошутила, что она на всякий случай добавила пару пикантных сексуальных историй.

Кэндис будет выступать во всей Великобритании, но самым ярким событием станет вечер в London Palladium на следующей неделе.

Кэндис Бушнелл

"Это большая честь. Я никогда не могла себе представить, что это произойдет в моей жизни. Быть артисткой для меня довольно ново", — призналась Бушнелл.

Кэндис в настоящее время разрабатывает еще одну идею, которая, как она надеется, также станет популярно. Она хочет рассказать историю четырех подруг в возрасте 50 лет, которые путешествуют по захватывающему опыту знакомств.

"В каждой серии задается такой вопрос, как: "Как нам найти любовь в любом возрасте? Есть ли ответ на вопрос: встречаться с бывшим?". Быть ​​50-летним или 60-летним сильно отличается от того, что было 50, 30 или даже 20 лет назад. Люди живут более яркой жизнью", — рассказала писательница.

Сама Кэндис призналась, что живет полной жизнью и часто находит бойфрендов через приложения для знакомства. Но пока она не нашла никого, с кем бы хотела провести всю жизнь.

"Я встречаюсь с интересными мужчинами, но я еще не встретила никого, с кем регулярно встречаюсь. Я думаю, что это произойдет в какой-то момент, когда придет время", — сказала она.

По ее словам, она была бы готова снова выйти замуж – до 2012 года она была замужем 10 лет за танцором балета Чарльзом Аскегардом.

По ее мнению, тенденция к свиданиям женщин во "втором акте" жизни обусловлена ​​рядом факторов.

"Женщины стали более независимы, они отвечают за свои финансы, мы больше заботимся о своем здоровье и хорошо выглядим. Люди не уходят в 50 лет – я имею в виду, Кейт Мосс только что исполнилось 50, верно? Сандре Буллок — 60 лет! Это также время, когда женщинам придется немного заново изобрести себя", — добавляет она.

Кэндис Бушнелл и Сара Джессика Паркер

По ее словам, старение на самом деле зависит от вашего отношения.

Секреты своей молодости просты: Кэндис старается поддерживать прежний вес, не ест вредную пищу и умеренно занимается спортом.

"Я использую ботокс уже много лет. Но реальность такова, что все эти процедуры стоят денег поэтому к сожалению, это могут позволить себе только состоятельные люди", — говорит она.

Напомним, звезда культового сериала Сара Джессика Паркер также высказалась о старении. Актрисе исполнилось 58 лет.