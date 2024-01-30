Рыбам - любовь, Ракам - большое счастье. Таро-прогноз 2024 на любовь для всех знаков Зодиака

Раскрываем самую потаенную сферу жизни и прогнозируем ее на 2024 год. Повезет не всем, но счастливчики в любви точно будут!

Любовь — одна из ключевых сфер жизни, важная для большинства представителей знаков Зодиака. Поиск вдохновения и позитивных эмоций — все это заложено в любовной области бытия. Конечно же, текущий 2024 год — не самый лучший период для новых знакомств и романтических отношений, но ведь все судьбы разные и равнять всех под правило года совсем не стоит! Разбираемся, кому точно повезет в любви в 2024 году.

Овен

Таро-прогноз 2024 на любовь для Овнов

Овнов ожидают довольно сложные отношения в любовной и вообще личной сфере. Конфликтные аспекты, зависшие ситуации, медленное развитие событий. Одним словом , Овнам не стоит ожидать больших свершений в сфере романтики в 2024 году. Вероятно, вам стоит сфокусировать внимание на других аспектах жизни.

Телец

Таро-прогноз 2024 на любовь для Тельцов

Тельцы будут часто ревновать своих возлюбленных или супругов. Возможна слежка или наблюдение, причем как со стороны Тельцов, так и в их адрес. Скандалы и распри будут чередоваться с периодами отчуждения внутри отношений. Другими словами, Тельцы, держитесь! Вероятно, вас ждет удача в любви в какое-то другое время!

Близнецы

Таро-прогноз 2024 на любовь для Близнецов

Близнецов ожидают прекрасные события в любовной сфере! Внезапная сильная влюбленность, покровительство, свадьба, семейная поддержка вашего выбора пары и сильный рывок вперед по части построения семьи или просто создания отношений. Отличный период. Для вас 2024 — явно не високосный.

Рак

Таро-прогноз 2024 на любовь для Раков

Ракам также удастся создать семью или встретить партнера для удачных романтических отношений. Вам буквально выпадает новое знакомство! Правда, не забывайте, что счастье любит тишину, и вам рекомендуют не распространяться в среде знакомых о ваших новых или потеплевших старых отношениях. Кроме того, вам может повезти с состоятельным партнером, который будет стремиться к созданию семьи наравне с вами.

Лев

Таро-прогноз 2024 на любовь для Львов

Львам также предстоят новые знакомства и множество поклонников. Возможно, вам придется оставить в прошлом уже не актуальные отношения, но это не страшно. Очень скоро вас ожидают новые люди, многие из которых — кармические (в хорошем смысле этого слова).

Дева

Таро-прогноз 2024 на любовь для Дев

Многим Девам предстоит развестись и начать жизнь заново! Год будет полон неожиданностей и не всегда приятных сюрпризов в сфере личных отношений. Но это поправимо и просто является циклом или этапом в жизни. После темных времен выглянет солнце, и жизнь засияет новыми красками. Причем, весьма вероятно, уже в 2024 году, ближе к концу.

Весы

Таро-прогноз 2024 на любовь для Весов

У Весов также не самый вдохновляющий период в сфере личной жизни. Возможны внебрачные связи или отношения по легкости, которые будут приводить к разочарованиям. Этот год призван научить вас соблюдать личные границы и держать дистанцию с теми, кто хочет их нарушить. Не самый простой период, но он будет очень полезным для вас.

Скорпион

Таро-прогноз 2024 на любовь для Скорпионов

У Скорпионов возможны многочисленные знакомства и перемены в сфере личной жизни. Если Скорпион состоит в браке, он может развестись или, наоборот, жениться или выйти замуж. Можно сказать одно: спокойным течением ваша личная сфера не ограничится.

Стрелец

Таро-прогноз 2024 на любовь для Стрельцов

Скандалы, разводы и расставания ожидают Стрельцов в 2024 году. Правда, начиная со второй половины года, Стрельцам открыто улыбнется удача в виде большого шанса в личной жизни: удачное знакомство, влюбленность, планы на будущее — все это станет атрибутами високосного периода. Так что личную жизнь Стрельцов можно сравнить с американскими горками.

Козерог

Таро-прогноз 2024 на любовь для Козерогов

Козерогов ожидают счастливые события и радостные знакомства, романтические путешествия с возлюбленными, Правда, вероятны измены. Но главный посыл расклада для Козерогов — 2024 год в любви удачный. Возможны возвращения бывших партнеров и восстановление отношений с ними, причем уже на новом уровне.

Водолей

Таро-прогноз 2024 на любовь для Водолеев

Возможно, с отношениями прошлого Водолеям предстоит покончить. Они будут вести только к скандалам и выяснениям отношений. Обоюдная слежка, недоверие, отсутствие взаимопонимания и радости общения. Переходной год для Водолеев в личной сфере. Будет нелегко, но продуктивно для развития.

Рыбы

Таро-прогноз 2024 на любовь для Рыб

Рыбы, вы будете просто нарасхват! Возможно, вам придется выбирать из нескольких партнеров с разными энергиями. Знакомства карты вам сулят в первом квартале наступившего 2024 года. Возможны возвращения возлюбленных из прошлого. Одним словом, вы – маги в этой сфере в текущем периоде событий.