58-летняя Сара Джессика Паркер в эффектных образах дебютировала на театральной сцене

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер в эффектных образах вместе со своим мужем 61-летний актером Мэтью Бродериком дебютировали на сцене лондонского театра Savoy Theatre.

Звезда сериала "Секс в большом городе" вместе со своим мужем сыграла роль трех проблемных парочек в спектакле Plaza Suite по пьесе Нила Саймона, говорится на основной странице театра в инстаграм.

События в спектакле разворачиваются в отеле "Плаза" в Нью-Йорке в конце 50-х и в начале 60-х. Пьеса рассказывает о проблемах в отношениях, историю брака трех разных пар, с нотками комедийности показывает реалии супружеской жизни.

Известно, что спектакль Plaza Suite должен был быть представлен в Нью-Йорке еще весной 2020 года. Однако, тогда из-за мировой пандемии COVID премьера отложилась.

Что Сара, что Мэтью удачно вписались в роль семейных супругов. Они оба не новички на сцене, поэтому для них это было легко. Сама же Паркер после премьеры и оваций зала поделилась, что этот опыт для нее был достаточно интересным и приятным, ведь публика эмоционально приняла их.

Уже после премьеры спектакля звездная пара посетила вечеринку в лондонском отеле Savoy. На мероприятие Паркер надела черное платье сверху покрытое тканью прозрачного слоя с блестками и камнями от бренда Jenny Packha. Дополнила все туфлями от собственного бренда Sjp by Sarah Jessica Parker и гламурной сумкой со стразами и пряжкой.

Известно, что спектакль продлится до 13 апреля.

Напомним,