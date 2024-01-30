Астролог объяснила историю с "отставкой" Залужного

Эрика Роялс утверждает, что в Украине начинается время больших кадровых перестановок на самом высоком уровне. По ее словам, история с Залужным еще не закончена.

Новость о том, что Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с занимаемой должности, распространенная рядом телеграмм-каналов и СМИ 29 января, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пока в сетях писали шквалы комментариев, а аналитики делали свои предположения на тему "Что будет дальше?", свое слово по теме сказала астролог Эрика Роялс.

По ее словам, в Украине действительно начинается период больших кадровых перестановок на самом высоком уровне, вплоть до смены лидера. Существует даже физическая опасность для главы государства.

"Активация программы плотно происходит в феврале. За счет, в том числе, повторения некоторых аспектов и конфигураций на небе, которые мы имели в феврале 2022 года… [Транзитный уран, вышедший из ретрофазы, ингрессирует в 4-й дом гороскопа Украины, при этом делая оппозицию к управляющему и купиду 10-го дома натальной карты Украины. Очень красноречиво для шарящих", – пишет она.

Фото: astrolog_royals

Эрика подчеркнула, что ей очень не нравится то, что происходит, причем речь идет не только о масштабах политических и информационных манипуляций.

"Относительно железного генерала Залужного. На вчерашний день это выглядит как вброс и манипуляция. Проверка реакции общества. Транзитная Луна на оппозиции Марс-Нептун. Если реакция общественности будет не очень острой, а лидеры общественного мнения лягут во всю эту песню, то Залужного "уйдут" официально", – подытожила Роялс.

Фото: astrolog_royals

Ранее Фокус писал, кто и зачем "отправил" в отставку Залужного.