Тайная свадьба: Соня Морозюк официально была замужем

26-летняя харьковская художница Соня Морозюк, которая оскандалилась из-за отношений с Романом Гринкевичем, которого подозревают в коррупционной схеме с Министерством обороны, была замужем.

Как выяснилось, Соня Морозюк вышла замуж в декабре 2022 года. Однако пробыла в браке она не долго. Уже в октябре 2023 года она щеголяла фотографиями из Венеции, где ей сделал предложение руки и сердца скандально известный Роман Гринцевич. Информацию о предыдущем муже художницы, о котором она ни разу не упоминала, нашли журналисты ТСН.

В частности, журналисты нашли фото на котором Соня Морозюк в объятиях Романа Залипы (первого мужа) позирует в РАЦе с кольцами на руках. Для церемонии художница надела белое платье-худи с пирожком на краях, черные колготки и массивные белые ботинки. Дополнила образ Соня легким мейком и немного подкрученными волосами. Для свадебного букета девушка выбрала мелкие белые розы. Ее же избранник надел черные джинсы и кофту, а также кроссовки Louis Vuitton.

Вероятнее всего, пара не захотела громкого празднования и скромно отметила церемонию. На фото парочка выглядит очень счастливой. Однако их счастье длилось не долго. Меньше чем через год брак распался.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=p6BAJcJUsZs

Как выяснилось, муж Сони Морозюк родом с Волыни и имеет строительный бизнес. Пара официально разорвала отношения в сентябре 2023 года. Именно от этого брака художница оставила тот самый Porsche. По словам Сони, его она купила за собственные средства. Обошлась машина ей в 33 тысячи долларов.

Интересен тот факт, что оба избранников Сони имели имя Роман, судя по всему кроме общего имени и избранницы, мужчины имеют и схожие вкусы, ведь, что один, что другой любит известный французский бренд Louis Vuitton.

Что именно стало причиной разрыва отношений не известно, но, вероятнее всего, Соня закрутила роман с Гринкевичем.

Напомним, Соня Морозюк стала фигуранткой коррупционного скандала вокруг семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Семью подозревают в отмывании денег на украинской армии. После того как дело получило огласку Соня Морозюк заявила, что разорвала отношения со своим женихом Романом и что она не имеет никакого отношения к их поступкам.

Сейчас же художница не появляется в медийном пространстве и никак не комментирует ситуации с ее бывшим женихом.

Напомним, ранее мы писали в Одессе задержали Романа Гринкевича . Уже впоследствии суд отправил Романа Гринкевича в СИЗО до 17 марта: он может внести 500 млн грн залога.

Кроме этого,также мы писали, что дочь Гринкевича впервые отреагировала на задержание брата.