Андре Тан показал, как изменилась женская мода за 100 лет (видео)

За 100 лет женская моа изменилась кардинально, и каждое десятилетие отмктилось определенным стилем. Дизайнер рассказал о каждом из них.

Известный украинский дизайнер Андре Тан не только дает актуальные и интересные советы по поводу модных трендов и образов, но часто знакомит своих подписчиков с историей моды, рассказывает о разных стилях, делится своими мыслями. Совсем недавно он показал видео, на котором отражена женская мода, начиная с 1900-ых и заканчивая сегодняшним днем. Каждую из вех он описал.

1900-1920-е годы: эпоха модерна

В начале ХХ века женская мода ощущала влияние стиля модерн. Одежда была легкой и воздушной, с акцентом на легкие ткани и яркие цвета. Популярны были платья с пышной юбкой и корсетом, а также брючные костюмы.

1920-1930-е годы: эпоха джаза

В 1920-х годах мода стала более свободной и раскрепощенной. Юбки стали короче, а корсеты вышли из моды. Популярными стали платья-футляр, короткие юбки и платья-трапеции.

1940-1950-е годы: послевоенная эпоха

После второй мировой войны мода стала более консервативной. Юбки снова стали длиннее, а корсеты вернулись в моду. Популярными были платья-футляр, юбки-карандаши и платья с подчеркнутой талией.

1960-1970-е годы: эпоха хиппи

В 1960-х годах мода стала яркой и экспериментальной. Наряд был украшен принтами, аппликациями и бахромой. Популярными стали мини-юбки, широкие брюки и платья в стиле хиппи.

1980-1990-е годы: эпоха гламура

В 1980-х годах мода стала яркой и сексуальной. Одежду украшали блестки, пайетки и стразы. Популярны были платья с объемными плечами, мини-юбки и платья-бандо.

2000-е годы: эпоха fast fashion

Нулевые годы определили приход брендов масс-маркета и идеи fast fashion. Также в 2000-х годах образы снова стали сексуализированными: в моду вошли яркие спортивные костюмы, эротические кроп-топы и юбки на грани дозволенного.

2010-е годы: эпоха эклектики

В 2010-х годах мода стала более эклектичной. Наряды сочетали в себе элементы разных стилей. Популярны были платья-комбинации, кроп-топы и широкие брюки.

2020-е годы: эпоха комфорта

В 2020-е годы мода стала более комфортной. Также есть тенденция к slow fashion и эко-сознанию – отказ от натурального меха, использование вторичных материалов и уменьшение количества вещей из-за разумного потребления ресурсов.

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