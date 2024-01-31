Принца Гарри и Меган Маркл постигла новая неприятность

За почти шесть лет из команды принца Гарри и Меган Маркл ушло минимум 17 человек. Только за время их переезда в Калифорнию с ними распрощаливсь восемь сотрудников.

Исполнительный директор Archewell TV Беннетт Левин, ключевой персонаж нашумевшего сериала Netflix о принце Гарри и Меган Маркл, покинул калифорнийскую продюсерскую компанию герцогов Сассекских и перешел к их конкуренту Cinetic Media, сообщает Daily Mail. Таким образом количество уволившихся сотрудников составило как минимум 17 человек после того, как Меган и Гарри связали себя узами брака.

Левин ушел вслед за своим боссом, оскароносным продюсером Беном Браунингом, который курировал документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" и их менее успешный проект "Живи, чтобы вести", но также ушел в прошлом году.

"Я рад сообщить, что начинаю новую должность в Cinetic Media", — написал Беннет на LinkedIn о своей новой работе в американской компании по финансированию и распространению фильмов.

Уход Беннета произошел на фоне неопределенности по поводу сделки с Netflix на $100 миллионов, единственного оставшегося у пары крупного контракта со стриминговым сервисом.

Герцогиня Сассекская перед Рождеством на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе рассказала, что ей и принцу Гарри предстоит анонсировать "так много интересных вещей", пообещав, что это будут проекты, которые заставят людей чувствовать себя хорошо, когда они это увидят.

Поиск позитива начался после того, как их документальный фильм Netflix из шести частей получил неоднозначные отзывы и был назван "поверхностной попыткой отполировать их публичный имидж", при том, что он изобиловал нападками на королевскую семью.

"Документальный фильм больше походил на одностороннюю рекламу образа Гарри и Меган, чем на сбалансированное исследование их жизни", – заявил один из критиков.

В прошлом году Сассексы расстались со своим старшим вице-президентом по сценарному телевидению Нишикой Камбл. Она проработала там менее двух лет.

Слухи о том, что Гарри и Меган, возможно, готовятся к расторжению контракта с Netflix, были вызваны их поездкой на Ямайку на прошлой неделе на премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" в качестве гостей Брайана Роббинса, босса потокового конкурента Netflix, Paramount Pictures. .

В последнее время у пары были тяжелые времена в США: они не смогли заключить никаких новых крупных сделок, приносящих прибыль, и оказались объектом насмешек в американских СМИ. Их раскритиковали "Южный парк" и "Гриффины", а The Hollywood Reporter записал их в число "крупнейших неудачников" года. Кроме того зафиксировано падение пожертвований в их фонд Archewell Foundation на $11 миллионов.

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