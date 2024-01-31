90-летняя Джоан Коллинз посетила благотворительный обед

Актриса появилась на обеде фонда короля Чарльза III в сопровождении мужа, который младше на 30 лет. При этом она с удовольствием фотографировалась с гостями мероприятия.

Американская актриса Джоан Коллинз посетила обед Prince's Trust в отеле "Мейборн" в Беверли-Хиллз, появившись там со своим пятым 59-летним мужем Перси Гибсоном, а на красной дорожке с удовольствием позировала с 70-летним Пирсом Броснаном, пишет Daily Mail.

Обед Prince's Trust x Dame Joan Collins DBE посвящен сотрудничеству Джоан с благотворительной организацией, основанной нынешним королем Чарльзом III в 1970-х годах.

Для мероприятия Джоан выбрала гладкий ярко-розовый жакет с элегантным платьем с черно-розовым цветочным узором прямо из эпохи "Династии", сериала, который прославил актрису на десятилетия.

Свои черты лица Джоан подчеркнула с помощью элегантного макияжа, включая розовую помаду, а образ завершила драгоценностями, в том числе изысканным ожерельем.

Пирс сидел рядом с Джоан во время обеда и пребывал в прекрасном расположении духа. В список приглашенных знаменитостей входили Николас Холт, Виктория Гор, Марго МакКинни, Джереми Грин, Стивен Фрай, мать Пэрис Хилтон Кэти Хилтон со своим горячим сыном Бэрроном Хилтоном II.

Джоан Коллинз получила звание дамы в 2015 году от тогда еще принца Уэльского Чарльза.

В настоящий момент актриса занята продвижением своей 19-й и последней книги "За подплечниками: сказки, которые я рассказываю своим друзьям".

По ее словам, это не мемуары. Книга полна забавных историй и анекдотов, восходящи к началу ее карьеры в последние годы Старого Голливуда. В ней присутствуют такие имена как Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра и Джин Келли.

Ранее Фокус писал, что Джоан Коллинз рассказала о секретах красоты.