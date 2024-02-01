Жена Александра Усика выписалась из больницы и показала как выглядит младшая дочь боксера

Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина опубликовала первые фото новорожденной дочери, которая на днях появилась на свет.

Сегодня жену боксера вместе с дочкой, которую назвали Мария выписали из роддома. Фотографиями с выписки Екатерина поделилась в своем инстаграме. Фото Екатерина подписала словами: "Еще одна украинка".

Как выяснилось, на выписку дочери и жены из больницы Александр Усик появиться не смог, поскольку сейчас активно готовится к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится уже 15 февраля. Семья Екатерина также не пришла встречать девочку и маму.

Как рассказала Екатерина журналистам ТСН, трое старших детей находятся за границей с бабушкой. Жена боксера отметила, что это было ее желанием, чтобы на выписку никто не приезжал. Поэтому провожали из роддома звездную мамочку и дочь боксера только врачебный персонал.

Дочь Александра Усика

Врач, который принимал роды у Екатерины рассказал, что все прошло хорошо, жена боксера родила естественным путем. Девочка родилась здоровой. Во время выписки жене Александра Усика вручили открытку с подписью украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и цветы. Забрал Екатерину и Машу домой персональный водитель.

Екатерина призналась, что рожать в Украине во время войны не так уж и страшно.

Отметим, что Маша родилась с ростом 58 сантиметров и весом почти 5 килограммов. Девочка стала четвертым ребенком в семье Усиков и второй дочерью. Александр и Екатерина уже имеют старшую дочь Лизу и еще двух сыновей — Кирилла и Михаила.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Также появился проморолик боя Усика и Фьюри.