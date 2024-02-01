Деми Мур продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-платье (фото)

Для появления на публике экс-супруга Брюса Уиллиса выбрала эффектное платье-блейзер. Ее "сопровождал" домашний любимец Пилаф.

61-летняя американская актриса и модель Деми Мур продемонстрировала свои подтянутые ноги в стильном черном ансамбле, когда она прибыла на съемки The Late Show With Stephen Colbert в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана взяла с собой своего песика Пилафа и несла его на руках.

Мур появилась на публике в черном платье-блейзере, которое было застегнуто на пуговицы спереди и содержало подол, который останавливался чуть выше ее колен. Прозрачные вырезы с узорами можно было увидеть по всей верхней части наряда, что создавало блик образа.

Деми Мур Фото: Getty Images

Также бывшая жена Брюса Уиллиса надела прозрачные колготки, а также закрытые черные туфли на каблуках с серебристыми блестящими ремешками.

Длинные черные волосы Деми были распущены и прямыми прядями спадали на плечи.

Деми Мур Фото: Getty Images

Актриса добавила минимум аксессуаров, чтобы ее платье было в центре внимания, и продемонстрировала пару лаконичных висячих сережек.

Макияж знаменитости был сделан в классическом стиле и состоял из слоя туши на ресницах, а также черной подводки.

Деми Мур Фото: Getty Images

Теплые румяна были добавлены к ее скулам, а нюдовый глянцевый оттенок был нанесен на ее губы для завершающего штриха.

Незадолго до того, как она зашла на съемку шоу, Мур была замечена, когда она прогуливалась по городу, держа своего Пилафа на руках.

Деми Мур Фото: Getty Images

Напомним, как Деми Мур справляется с ролью бабушки.

Также Фокус писал о появлении Деми Мур на красной дорожке в роскошном платье.