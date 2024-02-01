Брайан Остин Грин признался, что писал Люку Перри после его смерти

Брайан Остин Грин признался, что не мог поверить в смерть своего коллеги по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри. И продолжал ему писать.

Актер Брайан Остин Грин рассказал, что писал своему другу и бывшему партнеру по фильму Люку Перри на следующий день после его смерти, так как он "не смог пережить" шок от его смерти. Люк Перри скончался в 2019 году в 52 года. Об этом пишет Daily Mail.

Люк Перри, звезда сериалов "Беверли-Хиллз" и "Иеремия" умер в 2019 году после обширного инсульта. Этот глубоко шокировало его коллег. Особенно тех, кто вместе с ним играл в популярном молодежном сериале Аарона Спеллинга "Беверли-Хиллз".

Брайан Остин Грин и Люк Перри в сериале Фото: Скриншот

В этом сериале Перри играл Дилана Маккея, а Брайан Остин Грин играл Дэвида Сильвера.

Во время последнего эпизода шоу "Getting Grill with Curtis Stone" Грин рассказал ведущему о "тяжелом" времени, которое он пережил после смерти своего друга.

Услышав о трагической новости, он сказал, что все еще "не до конца в нее верит".

"Какая-то часть меня не могла осознать, что это реально. Я написал ему на следующий день после его смерти. Просто потому, что какая-то часть меня говорила: "Нет, он ответит. Он где-то прячется. Или что-то случилось". Я не до конца в это верил", — рассказал Грин.

Брайан Остин Грин и Люк Перри Фото: Getty Images

Внезапность смерти Перри была еще более неожиданной, поскольку он был в прекрасной физической форме и был "самым сильным из нас всех", отметил Грин.

"Он следил за собой. Он был действительно здоров. Он был в такой хорошей форме", — рассказал Брайан.

"Терять людей тяжело. Очень тяжело, когда это те, о потере которых ты раньше и не думал. Они совершенно неожиданны, и ты просто… тебя это сбивает с толку", — признался актер.

"Беверли-хиллз" длился 10 сезонов с 1990 по 2000 год. Люк Перри появился в 199 сериях и был одним из самых популярных героев.

Заставка сериала "Беверли Хиллз"

Он сыграл главного героя сериала, загадочного одиночку Дилана Маккея. Вместе с ним играли Дженни Гарт, Джейсон Пристли и Тори Спеллинг, Иан Зиринг и прочие звезды.

Люк Перри умер 4 марта 2019 года, всего через пять дней после того, как был госпитализирован после обширного инсульта.

Звезду срочно доставили в калифорнийскую больницу из его дома в Шерман-Оукс, и он оставался там до самой смерти.

У актера остались сын Джек и дочь Софи от брака с бывшей женой Рэйчел Минни Шарп.

Вплоть до своей смерти он снимался в сериале CW "Ривердейл", а также появился в популярном фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" вместе с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Напомним, сын Люка Перри, Джек, стал профессиональным рестлером.