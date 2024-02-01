Ленни Кравиц признался, что все еще влюблен в свою бывшую жену Лизу Боне

Артист признался, что Лиза никогда не покинет его "сердце и душу". У пары есть взрослая дочь Зои Кравиц.

59-летний Ленни Кравиц, легендарный рок-музыкант, рассказал о своих отношениях с 56-летней бывшей женой Лизой Боне, от которой у него есть 35-летняя дочь Зои Кравиц, в интервью журналу People.

Ленни Кравиц и Лиза Боне были женаты 5 лет, прежде чем развелись в 1993 году. Но между ними всегда будет нерушимая связь, говорит рокер.

Ленни Кравиц Фото: Instagram lennykravitz

Певец впервые встретил выпускницу Cosby Show за кулисами концерта New Edition в 1985 году и пара сразу почувствовала взаимную симпатию

Они быстро начали встречаться, и Боне стала музой музыки Кравица. Он выпустил свой дебютный альбом Let Love Rule, вдохновленный Боне.

Первоначально Кравиц жил в тени своего партнерши, так как в то время Лиза было более популярна чем он. Ленни даже часто называли мистером Боне, но ситуация изменилась после успеха его первых двух альбомов.

"Я не думал: "О, это сексуально". Я просто жил и делал. Я был женат на самой красивой женщине на планете, невероятной внутри и снаружи, и не обращал на это внимания. Я обращал внимание на музыку", — вспомнил Ленни.

"Мы были настоящей семьей. У нас был свой ритм, выражение, мода. Это было прекрасное время. Мир, который мы с мамой Зои создавали, наша семья, это все было о мире, любви и духовности", — рассказал он.

После того как они расторгли брак, они хотели убедиться, что их связь останется крепкой.

"Любовь не покидает тебя, но она должна найти новый способ влиться в новую жизнь. Мы сознательно хотели это сделать. Поверьте, это заняло время, но она — часть моей жизни, которая никогда не покинет мое сердце и мою душу. Я тот, кто я есть, благодаря нашему опыту", — рассказал Ленни.

Джейсон Момоа, Лиза Боне, Ленни Кравиц с дочерью Зои Фото: Getty Images

Он сохранил хорошие отношения с Лизой когда она вышла замуж за актера Джейсона Момоа и нашел общий язык с их детьми. Сейчас, когда Лиза и Джейсон расстались, Ленни дружит с Момоа, как и прежде.