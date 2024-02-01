Виллу Сильвио Берлускони, где он принимал Путина и Тони Блэра, выставили на продажу

Имение покойного премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии выставлено на продажу. На Вилле Чертоза Сильвио устраивал вечеринки и принимал некоторых из самых влиятельных мировых лидеров, включая Владимира Путина и Тони Блэра.

Декадентское поместье на Сардинии, которое Сильвио Берлускони использовал для шумных вечеринок и куда приглашал других мировых лидеров, включая Владимира Путина и Тони Блэра, выставили на продажу за полмиллиарда долларов. Вилла Чертоза не единственная в портфеле недвижимости покойного, то точно самая примечательная. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший премьер-министр Италии, медиа-магнат и известный бабник умер в июне в возрасте 86 лет, оставив большую часть своего огромного состояния пятерым своим детям, за исключением 100 миллионов евро, предназначенных для его 33-летней возлюбленной, депутата Марты Фашины.

Вилла Чертоза на Сардинии

Теперь его дети решили продать, пожалуй, его самый ценный актив — обширное поместье под названием Вилла Чертоза, расположенное на побережье Коста Смеральда, на северо-востоке Сардинии.

Вилла Чертоза может похвастаться практически всеми вульгарными аксессуарами, необходимыми для того, чтобы удовлетворить самую требовательную суперзвезду, озабоченного своим статусом российского миллиардера или даже начинающего злодея из Джеймса Бонда, ищущего убежище.

Потрясающий дом с видом на Средиземное море оснащен всеми роскошными удобствами, включая пять бассейнов, спа-центры, теннисные корты и даже собственный искусственный амфитеатр.

Таким образом, он стал излюбленным местом Берлсукони для приема некоторых из самых влиятельных и влиятельных фигур мира, в том числе бывшего президента США Джорджа Буша и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, и Путина, которого он называл своим "дорогим другом".

Так, Тони Блэра и его жену Шери приветствовали на вилле Чертоза специально разработанным фейерверком стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, который осветил ночное небо словами "Вива Тони".

А Путин был завсегдатаем сардинского прибежища Берлускони, начиная с 2003 года.

Путин в гостях Берлускони на Сардинии Фото: Getty Images

На территории есть макет вулкана, который при включении издает звук извержения и выбрасывает из своего конуса фальшивую лаву.

А кроме обычных бассейнов на вилле также есть искусственная лагуна. И тут происходили роскошные вечеринки, после которых в Италии начинались скандалы. Так, в 2009 году, когда Берлускони занимал пост премьер-министра, в Испании были опубликованы фото, на которых бывшийпремьер-министр Чехии Мирек Тополанек развлекался с полуобнаженными женщинами.

Вилла Чертоза

Берлускони попытался отмахнуться от этого со своей обычной дерзостью. Его гости, объяснил он, принимают душ, добавив: "Вы принимаете душ в пиджаке и галстуке?".

Для гостей, для которых конфиденциальность была превыше всего, на виллу можно было попасть через секретный туннель, выдолбленный в пещере, что позволяло посетителям высаживаться из лодок вне поля зрения папарацци.

Купить виллу у Берлускони хотели многие богатейшие люди мира, но он отверг любые предложения.

В 2015 году итальянские СМИ сообщали, что королевская семья Саудовской Аравии предложила 500 миллионов евро Берлускони за его виллу, но он отверг их щедрое предложение.

Но теперь у саудитов есть шанс приобрести желанную недвижимость, ведь пятеро детей Берлускони, как сообщается, решили продать большую часть недвижимости своего отца, включая Виллу Чертоза.

Но один особенный дом останется в семье, согласно источникам, процитированным итальянской службой новостей ANSA в конце прошлого года.

Вилла Сан-Мартино недалеко от Милана – место печально известных оргий "бунга-бунга" бывшего премьер-министра – не будет продана.

Купленный на доходы от своих инвестиций в строительный бум Италии 1960-х годов, Берлускони наполнил особняк картинами эпохи Возрождения и другими сокровищами.

Сильвио Берлускони Фото: Getty Images

Произведения искусства служили фоном для его не совсем семейных вечеринок, где звездным гостем была 17-летняя танцовщица марокканского происхождения по прозвищу "Руби-похитительница сердец".

Сейчас особняк служит местом упокоения праха Берлускони.

"Вилла Сан-Мартино должна в семье. Мы хотим, чтобы она оставалась местом деловых встреч и, конечно же, местом встречи нашей семьи. Это то, чего бы хотел мой отец", — сказала дочь Берлсукони Марина, которая также является председателем семейного холдинга Fininvest.

Ожидается, что Марина также сохранит право собственности на виллу Кампари, особняк на озере Маджоре в северной Италии, а ее младшая сестра Барбара собирается оставить виллу Мачерио недалеко от Милана.

Вилла Белинзаги в Комо, один из двух домов Берлускони на берегу озера, продается за 11 миллионов евро. И вашим соседом будет Джордж Клуни.

Также продается Палаццо Грациоли — таунхаус в центре Рима, наполненный произведениями искусства.

В портфель недвижимости входит поместье Берлускони в Изумрудной бухте на карибском острове Антигуа. И Замок Параджи в Портофино — форт 17 века.

Среди выставленных на продажу примечательных резиденций — вилла Гранде, расположенная на древней Аппиевой дороге в Риме, когда-то принадлежавшая режиссеру кино и оперы Франко Дзеффирелли, и вилла Гернетто, обширная резиденция в Лесмо, где Берлускони устроил свою псевдосвадьбу с Фашиной.

Неясно, получит ли последняя пассия Берлускони, которая была на 53 года младше его, какую-либо из бывших вилл скандального премьер-министра.

Пара никогда официально не состояла в браке, как сообщается, из-за опасений семьи Берлускони, которая опасалась, что Фашина попытается завладеть наследством. Но после смерти Берлускони получила наследство в 100 миллионов евро.