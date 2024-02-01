О каких цветах лучше забыть, а какие оттенки стоит приобрести — модные тенденции 2024 года

Мода, тренды — это широкие понятия, которые быстро меняются. Из года в год, с приходом нового сезона, постоянно меняются основные цвета, принты и фасоны, которым отдают предпочтение дизайнеры, модельеры и стилисты.

Конечно, обществу остается только подстраиваться под модные тенденции. Фокус подготовил подборку антитрендов 2024 года, а именно о каких цветах и принтах лучше забыть в 2024 году.

Неоновые цвета

Неоновый цвет одежды в последнее время был очень популярен среди молодежи. Он действительно придает яркости и оригинальности образу, однако в новом 2024 году об этом цвете лучше забыть. К этому списку также можно отнести и яркие и не натуральные оттенки цветовой палитры.

Принты

Мультяшный принт на одежде — вечный и популярный тренд, как среди детской, так даже и взрослой одежды. Эта модная деталь дизайна добавляет эмоциональности и оригинальности к стилю. Существует множество мультяшных персонажей, однако среди популярных Мики Маус, Губка Боб, Супермен, спайдермен и многие другие.

Однако в 2024 году лучше забыть о мелких и мультипликационных принтах. Они будут считаться не модными и даже устаревшими. Не стоит сразу разочаровываться, дизайнеры и стилисты предлагают заменить принты мультсериалов на более абстрактные, или, например, принты природы.

Какие цвета все же будут модными в 2024 году

Если 2023 год был годом Барби-мании и всего розового, то в 2024 году о ярком оттенке розового можно забыть. Появляются новые цветовые тенденции. В частности, дизайнеры прогнозируют популярность черного, серого, песочного и красного цветов в различных их вариациях.

нежный абрикосовый оттенок

Самым трендовым в 2024 году будет нежный абрикосовый оттенок. Фактически это мягкая вариация оранжевого цвета. Дизайнеры утверждают, что этот вариант следует использовать на легких и воздушных вещах как платья, были, легкие свитера и юбки.

королевский синий цвет

Также следует попробовать добавить в гардероб вещи синего цвета. В 2024 году королевский синий цвет, который является ярким и насыщенным оттенком синего цвета и ассоциируется со статусом, роскошью и благородством, будет достаточно популярным. Этот цвет часто используется в символике королевских семей, поэтому добавив его в свой гардероб вы автоматически добавляете статусность.

вишнево-красный оттенок

Элегантности в стиле добавит красный цвет. В 2024 году стоит обратить внимание на вишнево-красный оттенок. Этот цвет характеризуется насыщенностью и глубиной. Он может иметь вариации от темного вишнево-красного до светлого розово-красного.

миллениальный розовый

Конечно, кто все же не успел насытиться розовым цветом, дизайнеры решили все же дать шанс его оттенкам. Речь идет о цвете Millennial pink — миллениальный розовый (также известный как "розовый румянец" или "бледно-розовый"). Этот цвет был популярным в конце 2010-х годов. Прошло 14 лет и он снова вернулся. Этот оттенок розового часто описывают как приглушенный или лососевый. Его часто ассоциируют с современностью, женственностью и минимализмом.

цвет металлик

Также возвращается в тренды цвет металлик. Он отражает металлические оттенки, такие как серебро, золото, бронза или медь. Может быть представлен как в глянцевых, блестящих, мерцающих или зеркальных вариациях. Его можно покупать в различных вариантах одежды, включая вечерние платья, юбки, кофты или даже как спортивную одежду. Также его можно выбирать на обуви, сумках, перчатках, украшениях и различных аксессуарах. Этот цвет можно использовать как в повседневных, так и в особых случаях. Этот цвет дает возможность выражать свою креативность и создавать шикарные образы.

Также спокойно можете покупать вещи фисташкового цвета. В 2024 году он будет одним из модных вариантов. Этот оттенок зеленого с нотками светлых коричневых или серых оттенков является нежным и свежим. Его можно использовать как в одежде, так и аксессуарах, макияже.

сиреневый цвет

Весной и летом обратите внимание на сиреневый цвет. Этот нежный оттенок фиолетового прекрасно сочетается с разными цветами, от нейтральных до ярких. Он придает образу нежности и женственности. Сиреневые платья, блузки, юбки и аксессуары могут создавать романтичный и элегантный образ. Сиреневый цвет также можно сочетать с другими цветами, такими как ледяной крем, мятный, бежевый или цветами пастельных оттенков.

кислотно-зеленый оттенок

В 2024 году вернется также вариация кислотных цветов. Речь идет о кислотно-зеленом оттенке, который также называется неоновым зеленым. Это светлый оттенок зеленого с яркими и насыщенными оттенками. Он энергичный, яркий и добавляет свежести и оживления в любой образ или дизайн.

Многие модные бренды и дизайнеры внедряют этот оттенок в свои коллекции, чтобы придать им современный и смелый вид. Оттенок кислотно-зеленого использовать как в самостоятельном виде, так и в сочетании с другими яркими цветами для создания ярких и модных образов.

канареечный цвет

Также в моде будет желтый цвет. Речь идет о так называемом канареечном цвете, который имеет светло-желтый или золотисто-желтый оттенок. Его ассоциируют с яркостью, радостью и оптимизмом.

Однако стилисты все же советует выбирать цвета в зависимости от настроения и желания выделиться.

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