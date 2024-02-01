Рэперша Алена Алена собирается подать в суд на блогеров, которые назвали ее "хабалкой"

Скандал вокруг рэперши Алены Алены набирает обороты. Артистка планирует подать в суд на блогеров, которые продолжают унижать ее честь и достоинство. В частности, речь идет о Сергее Иванове и Владимире Петрове.

Рэперша Алена Алена, которая на днях стала жертвой насмешек известных ютуб-блргеров Сергея Иванова и Владимира Петрова, планирует обратиться в суд из-за посягательства на ее честь и достоинство. О своих намерениях артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Речь идет о словах Владимира Петрова, где он называет рэпершу "хабалкой" и насмехается над ее весом и внешним видом.

"Я ХОЧУ ПРАВОСУДИЯ Обидно, что вместо выводов, осознания и искреннего извинения, эти два человека продолжают оскорблять женщин. И сейчас стою перед выбором: 1) забыть о них; 2) перевести все в юридическое поле, то есть в суд! И я склоняюсь ко второму варианту",- написала рэперша.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Это был бы прекрасный пример! Поставить таких ... на место", "В суд. Такие люди не имею иметь платформы и зарабатывать деньги на таких мессенджах", "Нужно в правовом поле наказать, чтобы другие такого не делали", "Суд. Только так. Это президент, который спасет многих".

Один из виновников скандала Сергей Иванов решил не молчать и также опубликовал свой официальный комментарий относительно инцидента.

"Друзья, мы действительно часто бываем неполиткорректными, мы очень неполиткорректно критикуем людей, которые защищали русский язык (ред. видео Маши Ефросининой и Оли Поляковой). Мы максимально неполиткорректно и жестко отзываемся о коррумпированных политиках (ред. видео о Николае Тищенко). Мы не можем терпеть галалок, мошенников, шарлатанов, которые продавали пирамидки забирая у людей последние деньги на лечение, а за месяц до полномасштабного вторжения склоняли Украину к капитуляции (видео о Дмитрии Гордоне). Человек, который так защищал русский язык, сейчас защищает предателя мошенника (Маша Ефросинина). Да, мы критикуем блогеров и других известных людей. Тех, кто рассказывает о коррупции на границах, а потом через несколько недель появляется на Мальдивах (видео Татьяны Преникович), тех кто пишет патриотические сообщения сотрудничая при этом с российским бизнесом (видео Оли Поляковой о рекламе космолота). И мы точно никогда не поймем тех лидеров мнений, которые между помощью армии и охватами в инстаграме выбирают следующее (видео Алены Алены, где она говорит, что не хочет закрывать свой инстаграм, Анны Тринчер и Люди из Голливуда). Если все это вас так обижает, то возможно причина не в нас?", — заявил Иванов.

Вероятнее всего, своим поведением мужчины хотят проучить артистов за их выбор между инстаграмом и сборами на армию.

Напомним, ранее мы писали, что известные ютуб-блогеры публично унизили рэпершу Алену Алену и ведущую Алину Доротюк — звезды ответили .