Какая форма бровей актуальна в 2024 году

Модные тенденции меняются со временем. Большинство из нас стали свидетелями, когда женщины ходили с тоненькими как волоски бровями, другие полностью сбривали брови, чтобы сделать татуаж, а со временем все начали их отращивать и делать как можно шире. Все эти вариации в свое время были модными тенденциями, которые, к сожалению, или к счастью, из года в год меняются.

Поскольку, брови это фактически лицо человека к выбору их формы надо подходить с большой ответственностью, ведь не всегда то, что модно подходит на все формы лица. Фокус собрал все возможные варианты и советы для оформления бровей в 2024 году.

2024 год станет годом, когда популярность приобретут бровки с легкой естественной формой. Также, альтернативным вариантом станут бровки с массивным контуром или с различными геометрическими формами.

Овальное лицо

Всем известный факт, что овальное лицо является универсальным и ему подходят различные формы бровей. Однако, несмотря на это все же лучше всего под овальное лицо подходят естественные и легко оконтуренные брови. Их форма должна быть плавной, с легким поднятием в середине и слегка уменьшаться к кончику. Важно, чтобы брови были достаточно широкими, но не выглядели не естественно.

Круглое лицо

Для круглого лица рекомендуется выбирать форму бровей, которая поможет придать лицу визуально меньшую форму. Для этого вам могут подойти арки бровей с легким поднятием, например, небольшой подъем в средней части бровей. Такая форма бровей делает лицо немного длиннее и продолговатым.

Квадратное лицо

Для квадратного лица идеально подойдут брови с обрезанными углами или слегка закругленные. Они помогут сделать лицо более мягким и сбалансированным. Специалисты рекомендую выбрать форму, где начало брови будет шире, а вершина — чуть выше середины брови. Этот вариант поможет визуально создать эффект более удлиненного лица.

Прямоугольное лицо

Для прямоугольного лица рекомендуется выбирать форму бровей, которая добавляет больше мягкости. Например, арочные брови. Поднимите аркульки бровей несколько выше середины брови, создав легкую изогнутую форму. Таким образом это поможет "сгладить" углы лица.

Также можно попробовать градуировку. Сузьте угол в конце бровей таким образом уменьшив их ширину. Это создаст визуальный эффект притянутых к низу концов бровей, что сделает лицо менее прямоугольным. Также можете попробовать повернуть концы бровей вниз, создавая менее прямую линию. Это поможет сделать лицо более округлым.

Треугольное лицо

Для треугольного лица рекомендуется выбрать форму бровей, которая поможет выровнять верхнюю часть лица и сделает его визуально более симметричным. Например, выберите средний размер. Имеется в виду сделать брови со средней шириной, поскольку это поможет усилить ощущение пропорциональности в лице.

Также можно сделать легкую дугу. Оптимальной формой будет арка, которая начинает легко подниматься от начала бровей и тонко изгибается вокруг середины. Это поможет разрушить визуальную остроту треугольной формы лица. Лучше всего с треугольной формой лица выбирать натуральную форму бровей. Это придает лицу мягкость и сбалансирует форму.

Кроме того, стоит обратить внимание на постоянную вертикальную линию, которая располагается от середины верхней губы до внешнего угла глаза. Эта линия поможет определить начало и конец бровей для достижения более гармоничного вида.

Важно помнить, что эти советы являются общими рекомендациями, а каждый человек имеет свою уникальную форму лица. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом для получения персонализированных советов и образования идеальной формы бровей для вас.

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