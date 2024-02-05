Деми Мур показала новое фото с больным Брюсом Уиллисом

Бывшие супруги поздравили дочь Таллулу с 30-м днем рождения. Кроме нее, они воспитали еще двух наследниц.

61-летняя американская актриса и модель Деми Мур показала свежие кадры с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, 68. Семейными фото звезда экрана делится в Instagram с 5 млн подписчиков.

Мур поздравила дочь Таллулу с днем рождения.

"Осыпаем нашу @buuski любовью сегодня в ее 30-летие", — написала мама троих детей.

На первом фото предстал больной деменцией Брюс Уиллис. Его окружили бывшая жена и их младшая дочь Таллула. Деми Мур позировала в черном укороченном кардигане, джинсах и солнцезащитных очках. "Крепкий орешек" предстал в спортивном образе в темных тонах с шарфом и в кепке. Между тем именинница примерила вишневые брюки и темно-серую кофту, дополнив свой праздничный образ темными очками.

На втором позировали Скаут, Деми Мур и Таллула с бойфрендом.

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 годы. От звездного союза подрастают трое дочерей — 30-летняя Таллула, 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Весной 2023 года старшая наследница экс-супругов родила первенца — дочь Луэтту.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Сейчас голливудский актер женат на Эмме Хеминг-Уиллис, с которой они воспитывают двух дочерей — Мейбл и Эвелин.

Брюс Уиллис с семьей Фото: emmahemingwillis/instagram

Напомним, Деми Мур дала совет семьям больных деменцией людей.

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