Натуральная маска для лица из домашних ингредиентов

Уход за лицом в домашних условиях может быть простым и эффективным процессом. Обычно в этом помогает правильно подобранный уход за кожей лица, разного рода пилинги и конечно масочки, которые так любят женщины. Конечно маски для лица имеют различные цели и свойства. В частности, их используют для увлажнения, питания, очистки или успокоения кожи лица. Каждая из них содержит различные активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, витамины, экстракты растений и другие полезные вещества.

С возрастом женщины все чаще обращаются за помощью к косметическим средствам. И конечно в магазине можно найти довольно широкий выбор масок, однако проверить их действенность и эффективность можно только использовав. Но как же раньше жили наши бабушки без современных косметических средств? Конечно на помощь шли народные методы ухода за кожей. Именно поэтому Фокус сделал подборку действенных и эффективных масок, которые готовятся из простых ингредиентов в домашних условиях.

Фото: Pixabay

Медовая маска

Это природное средство, которое будет полезным для вашей кожи. Мед содержит антибактериальные и противогрибковые свойства, а также антиоксиданты, которые помогают успокоить кожу и бороться с морщинами.

Чтобы сделать медовую маску, смешайте 2 столовые ложки меда с 1 столовой ложкой оливкового масла (или любым другим базовым маслом, которое подходит для вашего типа кожи). Нанесите эту смесь на очищенное лицо тонким слоем и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.

Медовая маска поможет увлажнить кожу, улучшить ее текстуру и успокоит раздражение.

Фото: pvproductions/freepick

Маска с бананом

Бананы содержат витамины и антиоксиданты, которые увлажняют кожу и делают ее более мягкой. Смешайте один спелый банан с 1 столовой ложкой меда и 1 столовой ложкой йогурта или молока. Перебейте все в пюре до однородности. Нанесите маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз.

Оставьте маску на лице в течение 10-15 минут. Смойте теплой водой.

Эта маска поможет увлажнить и успокоить кожу, сделав ее более сияющей и мягкой.

Фото: Pixabay

Овсяная маска

Овсяная маска для лица является популярным природным средством для улучшения состояния кожи. Эта маска обладает увлажняющим, противовоспалительным и отслаивающим свойствами. Для овсяной маски нужно соединить 1/2 чашки овсяных хлопьев (не сладких), 1/4 чашки теплой воды (или молока), 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку оливкового масла (по желанию) и несколько капель лимонного сока (по желанию).

Смешайте овсяные хлопья с теплой водой (или молоком) в миске и оставьте на 5-10 минут, чтобы овсяные хлопья смягчились. Добавьте мед, оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте, чтобы образовать однородную массу. Нанесите полученную маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на лице в течение 15-20 минут, дайте ей высохнуть. Слегка смочите лицо водой и массажными движениями помассируйте кожу, чтобы удалить маску. Смойте лицо прохладной водой и вытрите кожу полотенцем. Применять эту маску можно 1-2 раза в неделю для достижения лучших результатов.

Овсяная маска поможет увлажнить и смягчить кожу, уменьшить воспаление, улучшить текстуру кожи и успокоить кожу при акне или раздражении. Благодаря своим природным свойствам, она подходит для большинства типов кожи.

Фото: Freepik

Семена льна

Семена льна содержат много омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и важных минералов, которые увлажняют кожу, уменьшают воспаление и поддерживают ее здоровый вид. Для этого смешайте 1 столовую ложку молотых семян льна с 3 столовыми ложками горячей воды. Дайте смеси постоять в течение 5-10 минут. Нанесите смесь на лицо тонким слоем, избегая области глаз и губ. Оставьте маску на лице в течение 15-20 минут, позволяя ей высохнуть на коже. Смочите руки и помассируйте лицо, а затем смойте маску теплой водой.

Важно! Перед использованием любых новых продуктов на коже рекомендуется провести тест на аллергию. Если у вас есть аллергия на лен, мед, цитрусовые и так далее лучше избегать использования масок. Поскольку каждая кожа реагирует по-разному, рекомендуется также проконсультироваться с дерматологом, прежде чем попробовать новый продукт.

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