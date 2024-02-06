Не гадай на чужой колоде: появился первый трейлер мистического триллера "Таро"

Мрачный триллер расскажет историю ужасной колоды карт Таро. Гадания на ней высвобождает злых духов.

Сегодня компания Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер своего нового фильма ужасов "Таро". По сюжету картины, группа подростков нечаянно выпускает на волю ужасающих злых духов, когда они находят колоду карт Таро и решают погадать на ней. Трейлер был опубликован на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

Соавтором сценария и режиссером "Таро" являются Спенсер Коэн и Анна Халберг. Оба они дебютируют в качестве режиссеров после написания сценариев и работы в производстве таких фильмов, как "Падение луны" и "Неудержимые".

Трейлер фильм "Таро"

По сюжету, зло вырывается на свободу, когда группа друзей безрассудно нарушает священное правило чтения Таро – никогда не использовать чужую колоду.

"Один за другим они сталкиваются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку против смерти, чтобы избежать будущего, предсказанного в их чтениях", – говорится в официальном синопсисе фильма.

Сюжет основан на одноименном романе Николаса Адамса 1992 года. Главные роли в фильме исполнили Харриет Слейтер, Адайн Брэдли, Авантика и Джейкоб Баталон.

Интересно, но ранее карты Таро использовались для игры, а не для гадания. Первые документальные свидетельства о практике соотнесения карт (в частности, карт таро) и человеческих судеб относятся лишь к XVI веку. И в практике гадания и правда есть правило, что колоду карт Таро нельзя трогать тому, кому она не принадлежит и нельзя гадать на чужой колоде. Злых духов, это конечно не высвободит, но и гадание не получится.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в феврале 2024 года, а кому предстоит дожидаться лучших времен.

А также рассказывал историю самой популярной колоды карт Таро Райдера-Уэйта-Смит. В статье 1908 года британская художница, иллюстратор и художник по костюмам Памела Колман-Смит нарисовала, пожалуй, самую узнаваемую и известную колоду карт Таро. Каждый, кто интересовался Таро, наверняка видел, или держал в руках эту колоду.