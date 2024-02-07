Андре Тан назвал самые модные вещи зимы 2024

Тепло, комфорт и стиль – три главных критерия выбора вещей для зимы. Поэтому неудивителен выбор самых популярных позиций в модном гардеробе.

Несмотря на то, что до конца зимы осталось совсем немного, покупка теплых и стильных вещей по-прежнему актуальна, ведь впереди март с его непредсказуемой погодой. Украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram назвал самые популярные вещи зимы 2024. Не исключено, что покупка чего-то из этого списка может стать неплохой инвестицией в гардероб следующей зимы.

Угги

Может, кому-то эта обувь и не особо нравится из-за своей показной простоты, но это – настоящий must have холодного сезона, по мнению дизайнера. Тан отмечает, что сегодня популярность обуви из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой, достигла максимальной популярности.

Угги – самая популярная обувь сезона Фото: Getty Images

Эко-мех

Массовый отказ крупнейших модных брендов от натурального меха привел к тому, что искусственный мех стал очень популярным. Он не менее теплым, а современные технологии позволяют создать самые разнообразные текстуры любого цвета, что сыграло в его пользу и вывело изделия из эко-меха на новый уровень. Добавьте сюда их экологичность и практичность и получите еще один аргумент в пользу востребованности.

Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой. Начиная от самых ярких цветов и заканчивая классическими оттенками, модная индустрия предлагает вещи на любой вкус.

Изделия из цветной кожи делают зиму ярче Фото: Nasty Gal

Панамы

Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями. Тренд во многом задают западные знаменитости, которые активно носят меховые панамы, в том числе и от украинских дизайнеров.

Меховые панамы не только стильные, но и теплые Фото: Getty Images

Вязаные вещи

Андре Тан отмечает, что сейчас в тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан показал, как изменилась женская мода за 100 лет.