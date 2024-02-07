Вышел первый трейлер сериала о любви короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы

Выбор кронпринца в свое время считался скандальным. Максиму осуждали за связь с ее отца с хунтой.

Ответ "Короне" из Нидерландов. Вышел новый трейлер сериала "Максима" о жизни королевы Максимы. Нидерландский стриминговый сервис Videoland выпустил тизер перед шестисерийным сериалом Mill Street Films, который выйдет 20 апреля. Об этом пишет Daily Mail.

В сериале воссоздали первую встречу Максимы с королем Виллемом-Александром во время ярмарки в Севилье в 1999 году, и эти события переплетаются с взлетами и падениями пары, включая встречу с ее будущими родственниками, Беатрикс Нидерландской и Клаусом фон Амсбергом, и помолвку.

Двухминутный клип начался с повествования Дельфины Чавес, которая играет главную роль, на кадрах, где мужчина и его дочь проводят время вместе в поле в Аргентине, где выросла Максима.

"Мой отец всегда говорил мне, что я должен стремиться к большему и много работать. Он научил меня всему. Я та, кто я есть, благодаря ему", — говорит голос за кадром.

Позже Максиму можно увидеть фотографирующейся на вечеринке во время ежегодной весенней ярмарки в Севилье 25 лет назад в шикарном алом платье с открытыми плечами.

"Максима, вот Вилллем-Александр, принц Нидерландов", — говорит друг, представляя его.

Мартейн Лакмайер, который играет монарха, затем спросил Максиму, "как аргентинская женщина оказалась на Уолл-стрит", имея в виду ее время работы в качестве вице-президента подразделения развивающихся рынков компании Dresdner Kleinwort Benson в Нью-Йорке.

"Это долгая история", — ответила она. "Ну, у меня есть время", — кокетливо пошутил кронпринц.

Сериал расскажет о воспитании королевы Максимы в Аргентине и о том, как случайная встреча с королем Виллемом-Александром навсегда изменила ход ее жизни.

Также в сериале расскажут, почему отцу Максимы не позволили присутствовать на свадьбе: из-за его политического прошлого.

Королева Максима и король Виллем-Александр Фото: Инстаграм koninklijkhuis

Он занимал пост министра сельского хозяйства при режиме генерала Хорхе Рафаэля Виделы, главнокомандующего армией и члена правой хунты, которая управляла Аргентиной.

Что известно о королеве Нидерландов Максиме

Отец Максимы, Хорхе Соррегьета (1928—2017), был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Виделы. При правлении Виделы были убиты более 30 тысяч человек: их сбрасывали с вертолетов в море, топили в бетоне и тайно расстреливали. Видела в итоге был арестован, прокуратура Нюрнберга выдала международный ордер на его арест за убийство немецких граждан. Он был приговорен к 50 годам и умер в тюрьме в 2013 году.

У Максимы большая семья: у нее два родных брата — Мартин и Хуан, одна родная сестра Инес, покончившая жизнь самоубийством (1984—2018), и есть три старших единокровных сестры, дети ее отца от его первой жены Марии Лопес Гил.

Королева Максима и король Виллем-Александр Фото: Инстаграм koninklijkhuis

Максима выросла в Буэнос-Айресе, получила степень по экономике в Католическом университете Аргентины, а затем переехала в США, чтобы работать в ряде банков Нью-Йорка.

В их число входила работа вице-президентом по институциональным продажам в Латинской Америке в финансовом доме HSBC James Capel Inc. в Нью-Йорке, а затем переход в Deutsche Bank, где она стала вице-президентом по институциональным продажам.

Она и не подозревала, что в апреле 1999 года, отдыхая в Севилье, она встретит любовь всей своей жизни.

Пара присутствовала на вечеринке на ежегодной весенней ярмарке в Севилье, где она столкнулась со своим будущим мужем принцем Виллемом-Александром.

Хотя у них были серьезные отношения, Максима изо всех сил старалась сохранить в тайне личность принца.

Она вспоминала: "Я каждый раз рассказывала им что-то новое о Виллеме, но в какой-то момент мне не оставалось ничего другого, как сказать: "Он принц Нидерландов".

В следующем году, в мае 2000 года, Максима переехала на работу в представительство Deutsche Bank в Европейском Союзе в Брюсселе, Бельгия.

Вскоре после переезда, в 2001 году, Виллем сделал предложение Максиме, катаясь на коньках на пруду возле дворца Хьюс-тен-Бош.

Пара поженилась 1 февраля 2002 года в амстердамской Новой церкви, однако подготовка к свадьбе была непростой, и прошлое ее отца угрожало их браку.

Королевская свадьба Фото: Фото: Gettyimages

В Нидерландах стало предметом общенациональных дебатов, может ли Максима стать частью королевской семьи из-за связей ее отца с правой хунтой, управлявшей Аргентиной.

Несмотря на продолжающиеся разногласия, мать Виллема-Александра, в то время королева Беатрикс, продолжала принимать Максиму в своем доме.

Максиме и Виллему разрешили пожениться только после того, как голландский парламент, расследовавший прошлое ее отца, пришел к выводу, что будущая королева ничего не знала о военных зверствах. В годы хунты она училась в начальной школе.

Королевская семья Нидерландов Фото: Инстаграм koninklijkhuis

У пары трое детей: 19-летняя принцесса Амелия, 17-летняя принцесса Алексия и 15-летняя принцесса Ариана.

Рассказанный с точки зрения Максимы, сериал призван объяснить противоречия вокруг политической карьеры ее отца, в то время как она одновременно регулирует свои отношения с наследным принцем.

Напомним, ранее королева Максима вышла в свет, появившись на концерте в Амстердаме в стильном образе.