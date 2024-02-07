Три самых властных женщины по знаку Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака женщин, которые считаются самыми властными. Это сильные личности со стальной хваткой, которые своим примером опровергают гендерные предубеждения в обществе.

Про самых властных женщин по знаку Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Овен

Овны работают наравне с мужчинами, не давая воли своим эмоциям. Это сильные личности со стальной хваткой, которые своим примером опровергают гендерные предубеждения в обществе. На протяжении всей своей жизни они доказывают, что женщин напрасно считают слабыми и ранимыми существами, неприспособленными к суровой реальности современного мира.

Козерог

Женщины-Козероги никогда не просят о помощи и не считаются с мнением посторонних, так как сами знают, чего хотят и как достичь желаемого. Это самодостаточные личности, которые просчитывают все наперед и добиваются успеха в любой области.

Близнецы

Близнецы подыгрывают мужчине в его стремлении быть главным в отношениях. Но лишь в том случае, когда его действия не идут наперекор с их планами. Эти женщины отличаются своей мудростью и умением получать желаемое любыми способами. Они всегда контролируют ситуацию, но не демонстрируют это, притворяясь наивными.

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