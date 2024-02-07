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Три самых властных женщины по знаку Зодиака

Наталья Гулий

Астрологи назвали три знака Зодиака женщин, которые считаются самыми властными. Это сильные личности со стальной хваткой, которые своим примером опровергают гендерные предубеждения в обществе.

Про самых властных женщин по знаку Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Овен

Овны работают наравне с мужчинами, не давая воли своим эмоциям. Это сильные личности со стальной хваткой, которые своим примером опровергают гендерные предубеждения в обществе. На протяжении всей своей жизни они доказывают, что женщин напрасно считают слабыми и ранимыми существами, неприспособленными к суровой реальности современного мира.

Козерог

Женщины-Козероги никогда не просят о помощи и не считаются с мнением посторонних, так как сами знают, чего хотят и как достичь желаемого. Это самодостаточные личности, которые просчитывают все наперед и добиваются успеха в любой области.

Близнецы

Близнецы подыгрывают мужчине в его стремлении быть главным в отношениях. Но лишь в том случае, когда его действия не идут наперекор с их планами. Эти женщины отличаются своей мудростью и умением получать желаемое любыми способами. Они всегда контролируют ситуацию, но не демонстрируют это, притворяясь наивными.

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