Король Чарльз ІІІ хочет воссоединиться с принцем Гарри, — эксперт

Герцог Сассекский немедленно прибыл в Лондон, когда узнал о тяжелой болезни отца. Последние годы они находились в напряженных отношениях.

Король Великобритании Чарльз III готов примириться со своим сыном, принцем Гарри, после того, как у монарха диагностировали рак. Об этом пишет Entertainment Tonight.

"[Чарльз] отчаянно хочет помириться с Гарри", — считает королевская эксперт Кэти Николл.

Букингемский дворец объявил в понедельник, 5 февраля 2024 года, что у 75-летнего короля Чарльза III обнаружили рак, что побудило 39-летнего герцога Сассекского немедленно сесть в самолет и улететь из Калифорнии в Лондон, чтобы побыть рядом со своим отцом. Впрочем, ночь сын монарха провел в отеле и менее чем через сутки вылетел обратно в Монтесито.

Король Чарльз III с сыновьями Гарри и Уильямом Фото: Getty Images

После приземления в аэропорту Хитроу во вторник, 6 февраля 2024 года, без жены Меган Маркл Гарри "быстро посетил" Кларенс-хаус, чтобы увидеть суверена.

"Его отец лично позвонил ему, чтобы сообщить о своем диагнозе рака, [и] Гарри вскочил на ночной рейс из Лос-Анджелеса", — рассказывает Николл.

Она предположила, что воссоединение отца и сына было очень "эмоциональным", поскольку они не были в хороших отношениях на протяжении последних лет.

"Король почувствовал бы большое облегчение и утешение от того факта, что Гарри прилетел", — сказала она, отметив, что встреча, "вероятно, была довольно тяжелой для них обоих".

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, тем временем принц Уильям вернулся к королевским обязанностям.

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