Принц Уильям встретился с Томом Крузом: для чего они собрались (фото)

Пока Кейт Миддлтон отходит от операции на брюшной полости, а британский король Чарльз ІІІ борется с раком, принц Уэльский вернулся к королевским обязанностям. Он в очередной раз поддерживает лондонскую благотворительную организацию.

Принц Уильям встретился с голливудским актером Томом Крузом в Лондоне. Снимками делится официальный аккаунт супругов Уэльских в Instagram.

Будущий король Великобритании и американская звезда стали гостями благотворительного вечера, посвященного лондонской воздушной машине скорой помощи.

"Отмечаем героев @londonsairambulance. Их скорость, опыт и непоколебимая преданность делают город безопаснее", — отметили представители королевских персон.

Принц Уильям встретился с Томом Крузом

"Рад видеть вас здесь, Том Круз", — отметил принц Уильям на странице в Х.

Двое мужчин появились на публике в классических смокингах, которые сочетались с белыми рубашками и бабочками.

Принц Уильям встретился с Томом Крузом в Лондоне

Принц Уильям, который около двух лет работал пилотом санитарной авиации в Восточной Англии, сосредотачивает большое внимание на освещении работы бригад бортовой медицины и других аварийных служб и несколько лет назад стал патроном организации.

"Искренне благодарны нашим патронам, принцу Уэльскому и Тому Крузу, за их присутствие на нашем гала-вечере и поддержку нашей благотворительности", — отметили представители организации.

Принц Уильям встретился с Томом Крузом в Лондоне

Поддерживая 30-ю годовщину организации в 2019 году, будущий британский монарх также летал вместе с экипажем, чтобы начать кампанию "30 Years Saving Lives", и встретился с персоналом и пациентами службы во время нескольких мероприятий по сбору средств.

Напомним, тем временем принц Гарри ночевал в отеле во время своего короткого пребывания в Лондоне.

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