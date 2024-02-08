Не поддаются на ложь и хитрость: три знака Зодиака, которых невозможно обмануть

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые обладают настолько сильной интуицией, что обмануть их почти невозможно. Эти знаки склонны подвергать сомнению любой факт и высказывание.

Про знаки Зодиака, которых невозможно обмануть, ведь они улавливают самые тонкие оттенки фальши, рассказала астролог OLGA STELLA.

Водолей

Водолеи обладают настолько сильной интуицией, что обмануть их очень тяжело: они склонны подвергать сомнению любой факт и высказывание, так что сначала они проверят каждую часть истории, и, только если все они сойдутся в единую и непротиворечивую картину, Водолей поверит в это.

Рак

Раки настолько тонко способны чувствовать других людей, что улавливают самые тонкие оттенки фальши. Рак воспринимает все происходящее во внешнем мире через призму своего внутреннего состояния, а там, внутри, у него точно есть тайное устройство, способное сканировать окружающих. С этими ребятами лучше не играть!

Рыбы

Этот знак сильнее остальных связан с таинственным, мистицизмом и тайнами. А еще отлично разбирается в людях и обладает отменной памятью. Он из тех, кто способен разгадать даже самую запутанную тайну и обман, потому что недомолвки, намеки и туман — его родная стихия. Моментально сопоставить факты или высказывания, противоречащие друг другу, им ничего не стоит.

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