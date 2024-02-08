Модные цвета маникюра 2024 года

Модные тенденции как всегда не спят, поэтому с приходом нового года, нового сезона, всегда стоит ожидать обновления списка популярных и модных тенденций как в мире дизайна, макияжа, так и в мире нейл-индустрии.

Чтобы каждая женщина была готова к этому Фокус подготовил подборку трендовых цветов маникюра, которые будут актуальны до конца 2024 года.

Peach Fuzz (персиковый пушок)

Peach Fuzz является трендовым оттенком цвета в этом сезоне. Это пастельный оттенок персикового, который добавляет нежности и свежести к любому образу, который стал популярным в мире маникюра.

Этот цвет идеально подходит для весенних и летних сезонов, добавляя ногтям свежести и женственности. Он может иметь разную насыщенность, от светлого до более насыщенного. Благодаря своей универсальности, этот трендовый цвет ногтей подходит как для повседневного использования, так и для особых мероприятий.

Маджента

Маджента — является одним из популярных трендов в мире маникюра. Этот оттенок, который сочетает в себе фиолетовые и розовые тона, создает стильный и яркий вид. В мире моды маджента часто используется для создания выразительных и экстравагантных образов.

Благодаря своей универсальности, маджента отлично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Поэтому, если вы ищете яркий цвет, что на высоте модных тенденций, маджента может быть отличным вариантом для вас.

Барбикор

Барбикор — это термин, который происходит от словосочетания "Барби" и "кор". Это модный стиль, основанный на сочетании эстетики Барби с андерграундным культурным движением "кор". Барбикор включает в себя использование ярких цветов, глиттера, наклеивание страз, структурных лаков и тому подобное. Форма ногтей варьируется от короткой до длинной, а дизайн может быть разным — от сладких мотивов до абстрактных рисунков.

Этот стиль приобретает все большую популярность среди молодежи и становится смелым способом самовыражения.

Витражные полупрозрачные оттенки

Цвет трендовых ногтевых оттенков сейчас может быть несколько разнообразным, однако недавним популярным направлением стала популярность полупрозрачных оттенков. Эти оттенки придают ногтям натуральный и свежий вид, а также подходят для любых сезонов и случаев. Они могут быть легкими тонами розового, бледным пастельным, легким молочным или нейтральным цветами. Такие полупрозрачные оттенки ногтей добавляют нежности и элегантности вашему внешнему виду.

Другие цвета

Среди трендов в цветовой палитре также будут серые оттенки, коричнево-кофейные, белый, или другими словами бриллиантовый, черный, глубокий темно-синий, лимонный, более освежающие ментоловые и цитрусовые оттенки зеленого.

Напомним, ранее мы писали, какие дизайны ногтей будут модны в 2024 году. Также Фокус предлагал, небанальные идеи для френча, которые будут актуальны в 2024 году