Бывшая жена Бена Аффлека зажгла со звездой "Мстителей" на Аллее славы (видео)

Актеры вместе снимались в культовой комедии "Из 13 в 30" 2004 года. С тех пор они сохранилитеплые отношения.

51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, пришла поддержать 56-летнего коллегу Марка Руффало на открытии именной звезды актера на Аллее славы в Голливуде, пишет People.

Дженнифер и Марк вместе снимались в знаменитой комедии "Из 13 в 30" 2004 года, поэтому неудивительно, что на Голливудском бульваре они не упустили возможность повторить свой знаменитый танец. Кадрами Руффало поделился на странице в соцсети.

"Насколько нам повезло, что мы попали в фильм, в котором дети до сих пор наряжаются, как на Хэллоуин? Интересно, согласятся ли мои коллеги Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Кира Найтли — что Марк обязан этим успехом романтической комедии неряшливым волосам, милым пуговицам нараспашку — и то, и другое стало нормой для симпатичных парней повсюду на следующие 20 лет. Интересно, этим уважаемым дамам нравилось беспокойство Марка так же, как и мне? Интересно, пытался ли он отказаться от их фильмов, как он сделал это после нашей первой репетиции танца "Триллер", где Марк перешел от шока от того, что нам действительно пришлось это сделать, к нервному состоянию и смертельно тихому состоянию". Бро, это не для меня"… Работать с тобой, Марк, значит любить тебя, мне все равно, что кто-то говорит", – сказала Гарнер в своей поздравительной речи.

Она подчеркнула, что работа актера над "Беднягами" "заслуживает всех наград".

"Но настоящий успех заключается в том, насколько взволнованы и счастливы ваши коллеги, имея возможность поднять вам настроение и прославить вас. Каждый раз, когда называют ваше имя, Голливуд делает глубокий коллективный вздох и говорит: "Хорошо, произошло хорошее и правильное событие", – добавила Гарнер.

Руффало – 2772-ая знаменитость, которая получила звезду на знаменитом бульваре. БОльше всего он прославился ролью зеленого супергероя Халка.

Кроме Гарнер, поздравить Марка пришли Дэвид Финчер, снявший Руффало в фильме "Зодиак" 2007 года, актер Тимоти МакНил, президент Marvel Studios Кевин Файги, актеры Барри Кеоган и Лили Рейнхарт, а также режиссер "Мстителей" Джосс Уидон.

Во время церемонии открытия звезды актер поблагодарил своих родных.

Мои дети, Белла, Кин и Одетт, вы научили меня так многому – быть отцом, быть мужем, быть актером, и это ваша звезда, вся моя семья, хотя вы не поймете этого некоторое время", – сказал он своим троим детям.

Теплые слова прозвучали и в адрес бабушки актера.

"Моя бабушка посылала мне $20 в неделю в конверте с запиской: "Я верю в тебя. Не останавливайся. Ты все сможешь", – поделился Руффало.

Ранее Фокус писал, что Марк Руффало оказался в числе протестующих актеров.