Софи Трюдо начала встречаться с врачом до развода с премьер-министром Канады, — СМИ

Таблоиды утверждают, что бывшая жена Джастина Трюдо начала отношения с детским хирургом из Оттавы доктором Маркосом Беттолли. И это произошло до того, как чета Трюдо объявила о разводе.

Софи Грегуар-Трюдо "восстановила партнерство" с детским хирургом из Оттавы за несколько месяцев до того, как было объявлено о ее шоковом расставании с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 2 августа 2023 года Трюдо объявили, что они официально расстались после 18 лет брака и рождения троих детей. Однако с тех пор канадские СМИ, в том числе The National Post, сообщили, что к тому времени, когда о их решении расстаться было объявлено миру, Софи уже начала отношения с детским хирургом из Оттавы доктором Маркосом Беттолли.

О том, что у Софи Трюдо роман с доктором Маркосом Бертолли, стало известно, когда его бывшая жена Ана Ремонда подала на развод.

В заявлении о разводе, поданном 26 апреля 2023 года, Ана Ремонда заявила, что Маркос "вновь стал партнером известного человека, который привлекает значительное внимание средств массовой информации и представляет серьезные соображения безопасности".

Софи и Джастин Трюдо с детьми Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Имя этого человека не было названо в судебных документах, но The National Post заявила, что было подтверждено, что утверждение Ремонды относится к 48-летней Софи.

Доктор Маркос Беттолли, 48 лет, работает в Детской больнице Восточного Онтарио (CHEO), а также преподает в медицинской школе Университета Оттавы.

Он закончил Католический университет Кордовы, Аргентина, переехал в Канаду в 2004 году, а в 2010 году стал руководителем программы бакалавриата по детской хирургии в университете.

В 2014 году он получил звание доцента и получил звание члена Королевского колледжа хирургов Канады (FRCSC).

Его бывшая жена Ана Ремонда сообщила в своем заявлении о разводе, что она не занимает "никакой позиции" в отношении личной жизни своего бывшего партнера.

Однако она настаивала, что новые отношения привели к неуказанным проблемам безопасности, "которым подвергаются дети, находясь на попечении отца", и потребовала постановления суда для обеспечения конфиденциальности и защиты их двоих детей.

"Ана думала, что стороны достигли соглашения о том, что (дети) не будут взаимодействовать с новым партнером, но Маркос не уважал это, и это вызвало у (детей) дискомфорт и беспокойство", — утверждается в заявлении.

Доктор Беттолли и его бывшая жена расстались в январе 2020 года после 22 лет брака.

Адвокат Аны Ремонды Кэтрин Кулиган и адвокат доктора Беттолли Гил Рамштейн отказались комментировать публикации в СМИ, а с Софи не удалось связаться для получения комментариев.

Напомним, после расставания Софи и Джастина Трюдо, их трое детей продолжают жить с премьер-министром в коттедже Ридо, а Софи переехала в другой дом в Оттаве.

Причины расставания не были разъяснены, однако пара заявила, что это произошло после "многих трудных разговоров".