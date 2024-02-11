День святого Валентина: 7 интересных фактов о самом главном празднике влюбленных

По своей популярности День святого Валентина уступает только Рождеству и Новому году. Это день, когда влюбленные могут на весь мир рассказать о своих чувствах.

14 февраля отмечается один из самых популярных праздников в мире – День святого Валентина, который в народе принято считать днем влюбленных. О нем существует немало интересных и многим неизвестных фактов. Фокус собрал некоторые из них.

Истоки праздника

Считается, что День святого Валентина приходится на 14 февраля, потому что это день казни полевого врача и священника по имени Валентин, который тайно венчал людей за спиной римского императора Клавдия II. Тот запретил брак, так как считал, что неженатые солдаты сражаются гораздо лучше.

Однако Валентину было жалко влюбленных, и под покровом ночи он сочетал их браком.

Когда о его деятельности стало известно властям, его посадили в тюрьму, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал девушке признание в любви — валентинку и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили 14 февраля 269 года.

Святой Валентин Фото: Соцсети

Когда начали отмечать День святого Валентина?

Первый День святого Валентина отметили в 496 году. Раньше 15 февраля проходил римский фестиваль Луперкалии. Это праздник плодородия в честь богини "лихорадочной" любви Juno Februata и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад. В этот день мальчики выбирали имя девочки из коробки и таким образом искали себе пару на фестиваль. Иногда все перерастало в серьезные отношения и даже брак.

Позже церковь решила превратить этот день в христианский праздник. Автором идеи стал Папа Римский Геласий.

Сегодня День святого Валентина – один из самых популярных праздников Фото: Getty Images

Валентинки как способ рассказать о сокровенном

Первая валентинка была отправлена в 1477 году. Миф гласит, что Карл, французский герцог Орлеанский, отправил первую валентинку своей жене, которая в то время находилась в заключении в лондонском Тауэре. И хотя он действительно был продуктивным поэтом-романтиком, написавшим за свою жизнь более 500 стихотворений, многие из которых были посвящены этому празднику, предполагаемый стих являлся не запиской, предназначенной для определенного человека, а, скорее, комментарием к придворной традиции.

Настоящим первопроходцем в распространении валентинок была некая дама по имени Марджери Брюс, глубоко влюбленная в некоего Джона Пастона. Пара писала любовные письма друг другу, и в одном из них Марджери называла его "своим возлюбленным Валентином" и даже подписала письмо "твоя Валентина".

В то время как мужчины с обеих сторон семьи ставили под сомнение этот брак, вмешалась мать Марджери. "В пятницу День святого Валентина, и каждая птица выбирает себе пару. И если ты захочешь прийти в четверг вечером, я верю Богу, что ты поговоришь с моим мужем, и я буду молиться, чтобы мы довели дело до конца", – сказала она.

В наше время больше всего валентинок получают учителя.

Валентинки – способ выразить свои чувства на бумаге Фото: freepik

Святой Валентин – это не только о любви

Кроме того, что святой Валентин – покровитель влюбленных, он также является покровителем пчеловодов, слабых, путешественников и людей, больных эпилепсией.

Святой Валентин оберегает не только влюбленных, но и пчеловодов Фото: Скриншот

Что подарить на День святого Валентина?

Конфеты — самый распространенный подарок на День святого Валентина, за ними следуют открытки и цветы. 10% людей покупают украшения, 1% дарит домашних животных.

По всему миру почти три четверти мужчин покупают цветы на День святого Валентина, а женщины – большую часть подарков, причем даже для себя.

В Японии на День святого Валентина женщины дарят шоколад своим парням, друзьям-мужчинам и коллегам. Мужчины отвечают тем же 14 марта. Это весенний день известен еще как Белый день, поскольку мужья и парни дарят своим любимым белый шоколад, нижнее белье и украшения.

В Норвегии женщины получают стихи с загадочными подсказками, которые они должны расшифровать, чтобы узнать личность своего поклонника. В Италии фундук в шоколаде обернут романтическими цитатами, переведенными на несколько языков. В Южной Африке женщины избегают загадочности и предпочитают прикреплять имена своих возлюбленных прямо к рукавам рубашек.

Около 3% владельцев домашних животных дарят своим питомцам подарки 14 февраля.

Конфеты – один из самых популярных подарков на День влюбленных Фото: Getty Images

Красные розы – символ любви до конца

Самые популярные цветы в этот день – красные розы, связанные с богиней любви Афродитой. Считалось, что слезы Афродиты и кровь ее любви Адониса орошали землю, на которой росли красные розы. Теперь они символизируют любовь до смерти.

Красные розы – лучший выбо в этот день Фото: KamranAydinov/Freepik

Бум помолвок

Каждый год в этот день обручаются ошеломляющие 6 миллионов человек. Это второй по популярности день после Рождества, когда люди опускаются на одно колено. День святого Валентина завершает время года, которое иногда называют "сезоном помолвок".

На 14 февраля приходится бум помолвок Фото: lookstudio/Freepik

Ранее Фокус писал, что девушка пообещала отомстить парню за провальный День святого Валентина.