Принц Гарри получит более 500 тысяч долларов: в чем дело

Издатель Mirror Group Newspapers согласился оплатить все судебные издержки герцога после его победы. Оплата будет произведена в течение двух недель.

Принц Гарри получит 400 тысяч фунтов стерлингов (505 тысяч долларов) за выигрыш в деле о слежке за ним. Об этом пишет New York Post.

Британский издатель согласился выплатить младшему сыну короля Великобритании Чарльза ІІІ "значительную" сумму расходов и возмещения убытков за вмешательство в его частную жизнь путем взлома телефона и другой незаконной слежки.

Адвокат герцога Сассекского Дэвид Шерборн накануне рассказал, что Mirror Group Newspapers согласились оплатить все судебные издержки принца, а также компенсацию убытков. Оплата будет произведена в течение двух недель.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Младший брат принца Уильяма получил 140 000 фунтов стерлингов (177 000 долларов) в качестве возмещения убытков в декабре 2023 года. Верховный суд Великобритании подтвердил, что более 15 лет за Гарри незаконно следили для получения эксклюзивной информации, в частности, нанимали частных детективов и устанавливали прослушивание телефона.

Дело сына короля против издателя Daily Mirror является одним из ряда, которые он начал против британских СМИ, обвиняя их в том, что те испортили его жизнь и преследовали как его покойную мать, принцессу Диану, так и его жену Меган Маркл.

Из-за трагической гибели принцессы Дианы у Гарри особая неприязнь к СМИ, ведь именно во время преследования папарацци бывшая жена короля Чарльза III попала в аварию в Париже.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Наша миссия продолжается", — отметил принц Гарри в заявлении, которое зачитал его адвокат.

Летом 2023 года герцог Сассекский стал первым высокопоставленным членом королевской семьи, который дал показания в суде за более чем сто лет.

Напомним, король Чарльз ІІІ планирует помириться с принцем Гарри.

Также Фокус писал о первом публичном появлении принца Гарри после новостей о диагностировании рака у его отца.