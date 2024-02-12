Присцилла Пресли стала особой гостьей австрийского миллиардера на Венском балу

Ричард Люгнер прославился, когда заплатил полмиллиона долларов за "свидание" с Ким Кардашьян. Но назвал ее раздражающей.

78-летняя Присцилла Пресли стала особой гостьей Венского бала. Вдова Элвиса Пресли стала гостьей 91-летнего миллиардера Ричарда Люгнера. Несколько лет назад Люгнер заплатил Ким Кардашьян 500 тысяч долларов за то, чтобы она сопровождала его на бал. Но Ким отказалась с ним вальсировать. Об этом пишет Daily Mail.

Присцилла Пресли оказалась более милой спутницей и танцевала с Ричардом всю ночь напролет.

Присцилла Пресли и Ричард Люгнер Фото: Getty Images

91-летний австрийский предприниматель в свое время прославился, когда назвал Ким Кардашьян "раздражающей" после того, как она отказалась танцевать с ним и вылетела с мероприятия после того, как ей заплатили 500 000 долларов за участие в качестве его пары.

Тем не менее, Ричард, наконец, получил свой вальс, к которому стремился, поскольку бывшая жена 78-летнего Элвиса Пресли танцевала с Ричардом всю ночь напролет.

Присцилла была приглашена в качестве звездной гостьи Ричарда на 66-й Венский оперный бал [Wiener Opernball], на котором присутствовало 5000 гламурных гостей в своих лучших нарядах.

Венский бал

По традиции на мероприятии всегда присутствует почетный гость, и в этом году звездой была Присцилла Пресли.

Вдова Элвиса Пресли блистала в потрясающем платье с блестками, направляясь на мероприятие вместе с Ричардом.

В прошлом Ричарда Люгнера на Венском балу сопровождали Голди Хоун, Памела Андерсон и Лили Джеймс, а Джейн Фонда была его парой в прошлом году.

Фонда честно призналась, что за сопровождение ей заплатили "много денег".

Дебютантки со всего мира выходят на бальный зал в белых платьях на процессии открытия, а их сопровождают партнеры в черных фраках и белых жилетах.

В 2022 году на балу появилась первая однополая пара — две женщины из Германии.

Ричард, получивший прозвище "Бетон" из-за своего строительного бизнеса, не скупится, когда ему требуется партнерша по танцам на балу. И он, как известно, назвал Ким "раздражающей" после того, как она и ее мать Крис Дженнер посетили бал в 2014 году за полмиллиона долларов.

Венский бал

Ким заявила, что сбежала с мероприятия, потому что, как сообщается, она была оскорблена расовым оскорблением со стороны гостя.

Но Ким рассказывала, что к ней подошел белый мужчина, который работал на мероприятии в "блэкфейсе", и начал передразнивать ее жениха Канье Уэста, из-за чего она сбежала.

Напомним, в 2020 году спутницей Люгнера была Орнелла Мути. Венский бал в Вене — это открытое светское мероприятие, чтобы принять в нем участие нужно купить билет. 315 евро стоит обычный билет, место в круглой ложе на 12 человек — 23 600 евро.

Бал стартует в 10 вечера и длится до утра, сопровождаясь торжественным закрытием. Сезон венских балов начинается в ноябре и длится по март.