Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл пропустили Супербоул-2024

Сын британского короля посетил Лас-Вегас накануне. Впрочем, не остался на популярное спортивное событие.

Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не посетили Супербоул-2024. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на то, что герцог Сассекский недавно посетил Лаг-Вегас, он не остался на финальную игру сезона в профессиональном американском футболе, куда прибывает обычно ряд знаменитостей. Он с женой Меган Маркл сейчас активно готовится к поездке в Канаду на открытие Игр Непокоренных.

Сын британского короля Чарльза III недавно неожиданно появился на Чемпионате НФЛ в Лас-Вегасе. Гарри вручил награду Уолтера Пейтона "Человек года" НФЛ защитнику "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Гейворду.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Как известно, герцог Сассекский является фанатом спорта и ранее посещал Супербоул со своей двоюродной сестрой принцессой Евгенией в 2022 году.

В частности, в феврале 2024 года принц Гарри прилетел в Лондон после того, как узнал о тяжелой болезни его отца. Королю Великобритании диагностировали рак. Впрочем, младший сын монарха пробыл в Европе меньше суток, вернувшись обратно в США. Гарри даже поехал ночевать в отель, а не остался в одной из многочисленных королевских резиденций. По словам экспертов, таким образом младший брат принца Уильяма решил показать свою "финансовую самостоятельность".

Принц Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри получит более полумиллиона долларов.

Также Фокус писал о желании короля Чарльза ІІІ помириться с младшим сыном.