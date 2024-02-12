Счастливчики этой недели: три знака Зодиака, которым повезет с 12 по 18 февраля 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они могут ощутить прилив энергии, удачно реализовать рабочие проекты или познакомиться с особенным человеком.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 12 по 18 февраля 2024 года.

Телец

Тельцам на этой неделе удастся проявить свою энергию и стать центром внимания благодаря своей обаятельности и уверенности в себе. Им стоит ожидать приятных сюрпризов как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Используйте это время по максимуму для достижения новых вершин.

Рак

У Раков на этой неделе будет особенно яркое вдохновение и креативное мышление, что поможет им реализовать свои идеи и достичь поставленных целей. Возможны неожиданные возможности для саморазвития и раскрытия талантов. Самое время, чтобы заняться чем, о чем давно мечтали.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут ощутить прилив удачи и счастья в области личных отношений. Возможны приятные встречи с интересными людьми. Если же у вас есть партнер, то есть большая вероятность, что ваши отношения станут более глубокими или даже перейдут на новый уровень. Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь делиться своими чувствами.

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