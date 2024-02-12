Роговцева растрогала сеть фотографией покойного сына в его день рождения

В этом году Константину Степанкову-младшему исполнилось бы 62 года. Киноактер и режиссер умер 12 лет назад от онкологического заболевания.

Украинская актриса Ада Роговцева показала черно-белое фото с сыном Константином, который умер в 2012 году. Снимок был опубликован на странице Роговцевой в социальной сети Instagram в воскресенье, 11 февраля.

Фотографию Ада Роговцева подписала всего одним словом: "Сын". На снимке актриса с сыном идет по улице. Роговцева одета в Сарафан и легкую блузу. За спиной у нее — летняя шляпа. Константин запечатлен на этом фото в легкой куртке и панаме. На лице у актера — солнцезащитные очки.

В комментариях к архивному снимку украинцы выразили сочувствие народной артистке Украины в связи с потерей родного человека:

Светлая память Кости, пусть покоится в мире с Богом.

Царство небесное и светлая память.

Объятия семье. Невыразимое сожаление все годы без него. До сих пор не могу понять и принять его уход.

Примите самые искренние соболезнования.

Ада Роговцева показала архивное фото, на котором она запечатлена рядом с сыном Константином Степанковым Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Что известно о Константине Степанкове

Константин Степанков — украинский и советский киноактер и режиссер. Сын Константина Степанкова и Ади Роговцевой. Родился 11 февраля 1962 года. Окончил Киевский институт театрального искусства им. В. Карпенко-Карого, после которого работал режиссером. Позже работал в Международной академии экологии. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после чего снял на эту тему фильм.

Константин Степанков-младший скончался 1 июля 2012 года. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, которое было обнаружено слишком поздно. Проведенное лечение у лучших врачей не смогло продлить жизнь актеру. Его похоронили в Бориспольском районе, рядом с могилой отца — выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова.

Напомним, несколько ранее дочь Кузьмы Скрябина вспомнила о том, какие подарки ей дарил отец. Барбара-Мария Кузьменко вспоминает, что отец всегда был внимателен к ее желаниям и старался все свободное время проводить с семьей. В частности, смотрел фильмы вместе с женой и дочерью.