Виталия Козловского заметили на прогулке в столице — в гражданке

38-летнего певца Виталия Козловского, которого летом мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, заметили на прогулке в столице в компании подружек. Совместные фотографии с артистом опубликовала у себя на странице Нила Максимчук.

"Мои друзья. Всегда вам рада. Люблю", — подписала фото Нила.

На снимке женщина в компании менеджера Виталия Козловского Юлия Бакуменко и соответственно сам Виталий Козловский. На фото легко можно разглядеть во что одет певец — черную куртку и черную кепку. Невооруженным глазом заметно, что это гражданская одежда и далеко не военная форма. На снимке также заметно счастливое и улыбающееся лицо Козловского.

Это фото появилось на фоне слухов того, что Виталий Козловский уже не служит в ВСУ. Первым об этом заговорил Игорь Кондратюк, который заявляет, что уже три месяца не получает выплат от певца. Средства продюсеру находят через исполнительную службу в размере 20%. Эту сумму назначил для выплаты суд, из-за незаконного использования Козловским песен, которые по документам принадлежат Игорю Кондратюку.

Где именно сейчас Виталий Козловский не известно, но очевидно певец имел выходной, или отпуск, который использовал для встречи с подругами. Певец уже длительное время не выходит на связь и никак не комментирует свою службу в рядах ВСУ. Где именно сейчас Козловский проходит военную службу также неизвестно.

Напомним, Игорь Кондратюк заподозрил, что Виталий Козловский больше не служит в армии. Виталий Козловский ответил на упреки Кондратюка, что он больше не служит в армии.