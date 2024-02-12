Магнит для денег: три знака Зодиака, которые притягивают богатство

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые умеют не только хорошо зарабатывать, но еще и грамотно инвестировать свои средства. Деньги они могут сделать из чего угодно.

Про самых денежных знаков Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Козерог

Представители этого знака демонстрируют впечатляющие бизнес-таланты. Впрочем, для того, чтобы жить в достатке, Козерогу не обязательно быть предпринимателем. Деньги они могут сделать из чего угодно. Но самое ценное — Козероги способны не растратить все попусту, а еще у них есть дар правильного инвестирования.

Дева

С Девой все просто — она много работает и получает по заслугам. В этом, однако, и подвох, ибо если Дева работает мало, то зарабатывает соответственно. Так что рассчитывать на чудеса, легкие деньги и случайно свалившиеся миллионы неизвестного дядюшки этому знаку не стоит. Терпение и труд все перетрут: проще говоря, с неба ничего не упадет.

Скорпион

Некоторые считают, что Скорпиона интересуют только деньги. Это не так. Для Скорпиона важны те возможности, которые ему дают наличные и безналичные. Фобия номер один для представителей этого знака — безденежье, и чтобы избежать этого, они готовы много работать. В целом с деньгами у Скорпионов то густо, то пусто, и, к счастью, в основном первое.

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