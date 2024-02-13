Могут иметь проблемы с королевской семьей: принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал

На этот раз королевская семья грозится закрыть новый сайт супругов. Дворец опасается, что королевский титул, который пара использовала в названии и оформлении сайта, может быть коммерциализирован.

Принцу Гарри и Меган Маркл грозят проблемы из-за нового сайта, в названии которого они использовали титул Сассекса и королевский герб. Об этом пишет The Daily Mail.

Герцог и герцогиня оказались в центре скандала после того, как их обвинили в использовании своего титула и герба в коммерческих целях после замены их веб-страницы Archewell сайтом Sussex.com. Источники, близкие к королевской семье, на которые ссылается медиа, убеждены, что у Гарри и Меган будут серьезные проблемы с использованием титула Сассекса. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет закрыт.

Что известно о новом сайте принца Гарри и Меган Маркл

Помимо Sussex.com и SussexRoyal.com, у пары также есть веб-сайты Archewell Productions (archewellproductions.com) и Archewell Foundation (archewell.org). Бывший веб-сайт Archewell.com теперь перенаправляется на Sussex.com.

Так выглядит домашняя страница нового сайта принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

А вчера вечером, 12 февраля, была открыта новая домашняя страница "Офиса принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских". В нем представлены яркие биографии 39-летнего Гарри и 42-летней Меган, а также последние новости об этой паре. Герцога описывают как "гуманитарного деятеля, военного ветерана, защитника психического здоровья и борца за окружающую среду". Его жену называют "феминисткой и поборницей прав человека и гендерного равенства".

На странице "О компании" написано: "Офис принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских формирует будущее посредством бизнеса и благотворительности". Фото: Скриншот

Онлайн-ребрендинг Сассексов происходит на фоне слухов о том, что они, возможно, ищут новые продюсерские компании для сотрудничества. Их сделка со Spotify на 18 миллионов фунтов стерлингов недавно подошла к концу, и ходили слухи, что потоковый гигант Netflix может не продлевать с ними контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее СМИ писали о том, какие вызовы ждут королевскую семью на фоне новостей о раке у Чарльза III. Биограф Ричард Кей считает, что сейчас принц Уильям переживает грусть и тревогу из-за болезни его отца. Вместе с этим, перед принцем Уэльским стоит огромный вызов, ведь, вероятно, стать королем ему придется раньше, чем планировалось.

А в начале февраля мы сообщали своим читателям о том, как принца Гарри наказали за его атаки на королевскую семью. После многочисленных нападок со стороны принца Гарри королевская семья больше не доверяет ему. Поэтому его родственники стараются минимизировать контакты, чтобы не дать нового повода для слухов в СМИ.