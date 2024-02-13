Зендая в золотом платье появилась на премьере фильма "Дюна: Часть вторая"

Звезда появилась в эффектном образе на премьере в Париже вместе с Тимоти Шаламе. И затмила остальных гостей.

Зендая выбрала невероятно роскошный образ для премьеры картины "Дюна: Часть вторая" в Париже. Актриса появилась на красной дорожке вместе с коллегой и экранным возлюбленным Тимоти Шаламе. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя актриса, которая играет Чани в предстоящем научно-фантастическом фильме, вышла на красную дорожку в гламурном золотом топе и подходящей макси-юбке от Louis Vuitton Николя Жескьера. Образ она дополнила винтажными серьгами и браслетом Bulgari из золота, бриллиантов и изумрудов из коллекции нью-йоркского антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Стоимость украшений – более 250 тысяч долларов.

Зендая и Тимоти Шаламе на премьере в Париже Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе в Givenchy выглядел не менее эффектно. И также добавил немного гламура в свой образ драгоценными часами Cartier Tank Cintrée с платиновым корпусом и кольцом из белого золота и соколиного глаза. Именно в таком год назад свой "Золотой глобус" получил Остин Батлер.

Батлер, который во второй части "Дюны" играет Фейда-Раута Харконнена, также присутствовал на премьере, как и актриса Ребекка Фергюсон .

Действие сиквела "Дюны" происходит сразу после окончания первого фильма, когда Пол Атрейдес и его мать (которую играет Ребекка) объединили усилия с Чани и остальными обитающими в пустыне фрименами, чтобы отомстить Дому Харконнен, члены которого убили большую часть семьи и друзей Пола.

Актеры фильма "Дюна: Часть вторая" на премьере в Париже Фото: Getty Images

Первоначально фильм планировалось выпустить в конце октября 2023 года, затем его перенесли на ноябрь и, наконец, перенесли на март этого года из-за двойной забастовки сценаристов и актеров.

Фотоколл состоялся после того, как Зендая рассказала, что она "слишком нервничала", чтобы даже поговорить со своим коллегой по фильму "Дюна: Часть вторая" Кристофером Уокеном после того, как он присоединился к актерскому составу.

Трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

80-летний Кристофер во второй части фильма Дени Вильнева играет Шаддама IV, падишаха-императора известной Вселенной.

"Я слишком нервничала. Что мне было сказать? Я имею в виду, что я могла сказать? Я бы могла спросить его о любимых пончиках, теперь я это знаю", — пошутила Зендая, когда рассказывала о своем знакомстве с Уокеном.

Тимоти Шаламе и Остина Батлер позже признались, что нервничали из-за разговора с Уокеном.

"Мне было очень страшно с ним разговаривать", — признался Тимоти.

Напомним, ранее Зендая появилась на фотоколле "Дюны" в эффектном белом платье от Alaïa La Robe Spirale из новой осенней коллекции. Креативный директор бренда Питер Мюлье создал для Зендаи платье без бретелек и с разрезом на бедре в виде асимметричной юбки.