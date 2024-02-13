Марс в Водолее: сегодня стартует трансформирующий период

13 февраля Марс, планета Желаний и Действия, входит в Водолей и останется там до 22 марта. Когда Марс блуждает по знаку зодиака Водолей, люди испытывают чувство солидарности и стремление бросить вызов власти и выступить за коллективные свободы.

Сегодня, 13 февраля, наступает очень интересный трансформирующий период, который окажет влияние на все знаки Зодиака. Водолей, воздушный знак, связанный с революцией, и Марс, планета Действия, вдохновляют людей стремиться к масштабным переменам, используя силу слов, а не физическую силу. Об этом пишет Refinery29.

Во время этого транзита сила разума будет иметь первостепенное значение, побуждая коллектив использовать свой интеллект, чтобы дать отпор тем, кто находится у власти, кто не разделяет их взгляды.

Инновационные идеи необходимы во время этого транзита, поэтому пришло время спланировать будущее и понять, как технологические, научные и политические достижения могут изменить мир. Люди объединятся и захотят работать над проектами в команде, а не индивидуально. Совместные усилия будут иметь приоритет над индивидуальным признанием результатов крупномасштабных предприятий. Личная слава и признание станут второстепенными заботами, вместо этого основное внимание будет сосредоточено на решении вопросов. Это момент реформации и свободного мышления, когда мы создаем свои собственные правила и пользуемся своим видением, чтобы создать будущее в пределах нашей досягаемости.

Поскольку Марс проходит через Водолей, склонность представителей этого знака Зодиака высказывать свое мнение о социальной справедливости и научных достижениях, вероятно, усилится. Это может привести к тому, что большему количеству людей придется выражать себя и убеждать других в своих убеждениях. Хотя фиксированная энергия Водолея может вызвать некоторое сопротивление, некоторые умы могут поколебаться, поэтому стоит приложить усилия, чтобы поделиться своей точкой зрения.

Важно помнить, что мы можем добиться более положительных результатов, если будем добрыми и спокойными. Если вы потратите немного времени на то, чтобы остыть и подойти к ситуации более расслабленно, это поможет нам добиться лучших результатов.

Путешествие Марса в Водолее — это время также принять наши причуды и фантазии.

В этом году Марс в Водолее окажет мощное воздействие. 14 февраля Марс черпает силу из доминирующих сил Плутона, вселяя ощущение силы, способной вызвать всеобщие перемены. Когда 22 февраля Марс и Венера соединятся, мы захотим по-другому подойти к романтике. Кроме того, когда Марс находится в квадратуре с Юпитером и Ураном 27 февраля и 9 марта, это вдохновит нас на радикальные изменения и расширит наши горизонты. Однако очень важно внимательно относиться к своим словам и действиям, поскольку эти энергии могут выявить аспекты нашей личности, которыми мы не можем гордиться. Наша цель должна заключаться в том, чтобы помогать другим и привносить позитивные изменения в мир. Хотя нам, возможно, придется отстаивать свои желания и увлечения, важно сосредоточиться на сообществе и работать ради общего блага. Этот период предлагает значительные возможности для расширения прав и возможностей и трансформации; поэтому жизненно важно направить энергию на позитивный рост и эволюцию.

Важные астрологические даты:

13 февраля: Марс входит в Водолей, меняя нашу энергию на следующие пять недель.

14 февраля: Марс и Плутон соединяются в Водолее, что происходит каждые два года (но в разных знаках). В День святого Валентина желания обострятся, что сделает его временем страсти.

22 февраля: Марс и Венера образуют соединение в Водолее. Последний раз эти две планеты соединились 6 марта 2022 года — тоже в том же знаке. Это благоприятное время для общения с другими людьми и выражения желаний.

27 февраля: Марс находится в квадратуре с Юпитером, поэтому важно избегать чрезмерных споров и перегорания себя. Добавление ненужного стресса или давления к нашему подходу может привести к таким неблагоприятным последствиям. Поэтому необходимо помнить о том, сколько энергии мы затрачиваем, и вести сбалансированный образ жизни.

4 марта: Марс находится в секстиле с Северным Узлом Судьбы, давая нам уверенность и стремление двигаться вперед и бороться за свои убеждения.

9 марта: Марс аспектирует Уран, подталкивая нас к переменам не только в нашей личной жизни, но и в мире.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким знакам Зодиака повезет на этой неделе, в период с 12 по 18 февраля.